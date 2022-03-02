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RICHARD MILLE車隊打破常規　男女車手混合新陣容踏上耐力賽征途

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▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE車隊打破常規，本賽季將由Charles Milesi（左起）、Lilou Wadoux、Sébastien Ogier組成的男女車手混合陣容征戰FIA WEC LMP2級別比賽。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

成立於2020年的RICHARD MILLE車隊，已準備好迎接第三個耐力賽賽季，品牌打破常規建立起男女車手混合的全新陣容，20歲的法國籍賽車界新星Lilou Wadoux將與LMP2組別衛冕冠軍、利曼24小時耐力賽冠軍Charles Milesi，以及8次世界汽車拉力賽冠軍Sébastien Ogier，踏上國際汽聯世界耐力錦標賽（FIA WEC）征途，並肩作戰。

▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE車隊車手Lilou Wadoux（左起）、Charles Milesi、Sébastien Ogier蓄勢待發。

RICHARD MILLE自成立以來顛覆傳統，先以全女性車手的三人組合在歐洲乃至世界賽場上爭奪最高排名，今年賽季則以男女車手混合的陣容征戰FIA WEC LMP2級別的比賽，品牌與合作總監Amanda Mille表示：「我們最初的目標是希望大家關注女性缺少機會的問題。因此車隊成立之初，有必要以全女性車手的組合參賽，向大眾表明我們的意圖，促使人們思考、挑戰權威。我們與三名女車手經歷了美好的兩年，她們在ELMS和WEC的LMP2原型車組別中證明了自己的實力。然而，所有的女性車手都表示說希望加入混合陣容的車隊中，更能展現包容性。當男車手想要與她們在一支隊伍中並肩作戰時，她們的夢想才得以實現，這就是我們如今車隊的情況，無論從人性還是體育運動角度來看，這個三人組都有希望在新賽季取得豐碩的成績。」

身為Alpine Elf Europa盃首位女性冠軍車手，Lilou Wadoux對於加入RICHARD MILLE車隊一員感到無比興奮，她表示：「我跨越了一大步，但我已經在短時間內學習到很多東西，特別是我不太熟悉的領域，如下壓力、進站加油和車手更換等等。LMP2不同於我以往的任何經歷，所以無論在身體還是心理層面，我都在積極準備以迎接挑戰。」同樣20歲、來自法國的隊友Charles Milesi，在去年首次參加FIA WEC的賽季中贏得了三場比賽的勝利，其中一場為經典的24小時耐力賽，他盛讚RICHARD MILLE車隊技術人員經驗豐富，保護並幫忙車手不斷精進，讓他十分期待全新賽事來臨。

▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲Sébastien Ogier佩戴以他為名的RM 67-02 Sébastien Ogier超薄自動上鍊錶。

積極挑戰不同形式賽車運動的法國優秀拉力賽車手Sébastien Ogier，也加入RICHARD MILLE車隊全新陣容，出戰他的耐力賽首秀，他謙虛表示過往一直專注於拉力賽，此次加入耐力賽他仍是「新手」，他期待與隊友Charles、Lilou擦出更多火花，一如他自2016年起成為RICHARD MILLE摯友，他們各自擁有不同的經歷但與品牌相融合，一同展開誘人冒險，他貼身所戴的錶款正是以他為名的RM 67-02 Sébastien Ogier超薄自動上鍊錶，錶殼以Carbon TPT®碳纖維製成。

▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲Charles Milesi搭配RM 67-02超薄自動上鍊腕錶。

Charles Milesi同樣佩戴RM 67-02超薄自動上鍊腕錶，錶款纖薄合手，讓他能毫無顧忌專注在奔馳的賽道上；Lilou Wadoux則戴上全球限量50只的RM 07-01 RACING RED自動上鍊腕錶，亮眼的賽車紅與拉風外型，立刻讓人聯想到刺激的賽事。

▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲Lilou Wadoux佩戴限量50只的RM 07-01 RACING RED自動上鍊腕錶。

火紅色的#1 Oreca-Gibson賽車將在3月12日於美國賽百靈賽道中上演首秀，為期六輪的國際汽聯世界耐力錦標賽（FIAWEC）賽事將就此揭開戰幕，隨後將在歐洲經典賽道上舉行三場比賽，包括斯帕6小時耐力賽、利曼24小時耐力賽和蒙札6小時耐力賽。緊接著車隊將前往日本參加富士6小時耐力賽，最後參加本賽季的最終站巴林8小時耐力賽。

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