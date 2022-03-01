米蘭時裝周／BV新創意總監首秀！「牛仔褲配背心」開場　柔軟枕頭包曝光

記者鮑璿安／台北報導

Bottega Veneta（BV）新任創意總監Matthieu Blazy首秀剛剛在秋冬米蘭時裝周上登場，此前品牌甚至罕見發佈APP來行銷大秀，讓時尚迷引頸期盼。而本季開場以背心與丹寧褲揭開序幕，打造日常不過的穿著風格，矚目的編織品項全新進化，還出現蓬鬆柔軟的枕頭包。

▲Matthieu Blazy讓編織細節實用化 。（圖／品牌提供）



Matthieu Blazy接下Daniel Lee的重擔，2022 秋冬系列首秀會如何呈現，如今已經有了答案，Matthieu Blazy提到：「Bottega Veneta 一直刻劃著時尚與實用兼具的精髓，因為它有著精湛的皮革工藝、它不斷的扎根並演化、它代表著新時代的經典。」

▲具有流動感的洋裝。（圖／品牌提供）

本季第一套造型便是再實穿不過的白色背心搭配牛仔褲，幾乎沒人不適合這套穿著，簡潔輪廓模糊性別界限，還有特殊輪廓的西裝外套，透過側面營造出後背隆起的方式。但走過一輪，「BV綠」不再是主軸，取而代之是亮粉、亮紫色透視紗裙，搭配亮片創造流動感。

▲編織配件。（圖／品牌提供）

內斂的編織遇上誇張的輪廓，造就了Matthieu Blazy的魔法，甚至將編織工藝延續到鞋款上，模特兒踩著黑白色皮革編織過膝長靴，編織細節像是沒有盡頭，一路來到手工編織的水桶包上，可作為肩背用途，運用提著手柄的方式演繹。另也有大尺寸的編織翻蓋包，金屬元素作為翻蓋細節點綴於中央；不分男女皆可上手的「枕頭包」，蓬鬆柔軟的觸感宛如雲朵包的翻版，不變的是療癒人心的本質。