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《氣象廳》宋江下戲換個人！「黑指甲＋炸二頭肌」網噴鼻血：又跩又壞

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文／妞新聞

《喜歡的話請響鈴》、《Sweet Home》、《如蝶翩翩》、《無法抗拒的他》…近年人氣作品一部接著一部，受封新一代「韓劇鮮肉男神」、同時被戲稱是「Netflix親兒子」的韓星「宋江」，不只擁有逆天高顏值，186CM大長腿、男友力十足的太平洋肩線讓他狂圈大批粉絲，最新與朴敏英搭擋的新作品《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》正火熱播出中！

朴敏英＆宋江大談姐弟戀

貴圈的感情線跟氣候一樣亂（笑）

▲宋江搭檔朴敏英的新作品《氣象廳的人們》（圖／JTBC，下同）

在上一部作品《無法抗拒的他》飾演讓人看不清真心的「校園玩咖」，在《氣象廳的人們》中一改「渣氣」，變身直率天真的氣象廳天才新人，現實中與女主角陳夏京（朴敏英 飾）有8歲年齡差的他，戲中的甜蜜感情戲依舊CP感滿滿，目前已經播出到第四集，收視率集集飆升，現在已經打破JTBC電視台的歷史紀錄奪下收視冠軍啦～

你沒看過的宋江…

「塗黑指甲＋炸二頭肌」太魅惑

《氣象廳的人們》宋江下戲換個人！「黑指甲＋炸二頭肌」破格性感照公開卻爆：試鏡落選

▲宋江新畫報造型太破格引熱烈討論。（圖／idolissue，下同）

https://www.instagram.com/p/CaTZn3ppdC2

《無法抗拒的他》中的校園鮮肉、《如蝶翩翩》中的芭蕾舞者、《Sweet Home》中全身髒兮兮（？）的變異者，為戲展現不同角色面貌的宋江，你一定沒看過這款（笑）！他最近為雜誌拍攝的一組畫報就因為「造型太破格」引發激烈討論，不只服裝很「慾」，表情也壞到心動。

https://www.instagram.com/p/CaTSU4YPfvR

宋江在最新一期的韓國版GQ雜誌亮相，穿著吊嘎、無袖上衣入鏡大方展露「結實二頭肌＋流氓寬肩」，還能看到隱隱約約的胸肌線條快要爆出來（鼻血），他更破格塗上指甲彩繪，擦著黑指彩、戴著滿滿華麗戒指的模樣，就連表情都「又跩又壞」，讓網友大呼：「沒看過這樣的宋江！」

像彗星一樣登場的男人

卻自爆「試鏡常失敗」

https://www.instagram.com/p/CXkxPoBLc6E
https://www.instagram.com/p/CWH6OQpl4AX

如果用《氣象廳的人們》中的氣象用語形容的話，許多人認證宋江是「像彗星一般登場的男人」，他本人聽到卻謙虛表示：「聽到許多人這樣說，真的非常感謝大家，其實我之前常常試鏡落選，想著『怎麼會這樣』苦惱過」，一席話透露看似順遂的演藝之路背後的艱辛，另外這次破格嘗試指彩，宋江本人卻表示「意外地很喜歡」，大家還不快存照？

【延伸閱讀】

宋江偷牽朴敏英！韓劇《氣象廳的人們》差8歲姐弟戀心動預告初公開，網激動：戀愛了

朴敏英×宋江韓劇《氣象廳的人們》標題彩蛋！「前後呼應」暗示男女主角劇情發展

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 宋江, 氣象廳的人們

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