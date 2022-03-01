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精選10本3月號日雜：眼周美顏器、史努比手錶豪華附錄錯過買不到

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文／妞新聞

3月來了～妞妞們是不是也感覺到春天的腳步越來越近了呢？3月氣候逐漸由陰雨綿綿轉晴，不少人會選在這個月份外出旅遊或野餐，不過考量到疫情還不穩定，不如從下方妞編輯精選的10本「3月號日雜」挑一本，一邊看看2022年流行趨勢，一邊度過悠閒的週末吧！

3月號日雜推薦1：《steady》

眼周抗老必備！3月號日雜：Z.LABO美顏按摩器、史努比手錶豪華附錄錯過買不到

妞妞們也是聚會時，看到朋友拎著購物紙袋出現就忍不住問剛剛買了什麼？補妝時總想看一下別人的化妝包都帶了什麼，你也是如此充滿好奇心嗎？第1本推薦的日雜是《steady》，本期帶來有趣的「時尚名人私物大調查」，研究她們隨身包包裡的物品、化妝包的內容物。附錄贈出「MOOMIN慕敏家族小不點圖案帆布木製收納架」，木製框架搭配帆布袋的清爽設計，可以收納遙控器之類的，讓桌面更乾淨！

3月號日雜推薦2：《美人百花》

眼周抗老必備！3月號日雜：Z.LABO美顏按摩器、史努比手錶豪華附錄錯過買不到

第2本推薦的日雜是《美人百花》，特別鎖定25歲以上的女性，推出當季流行服裝與穿著搭配、彩妝、髮型、塑身等主題單元，從頭到腳最時尚也最實用的內容都在這本。附錄贈出「ALEXANDRE DE PARIS束口收納袋」和「髮夾2入組」珍珠鑲鑽可愛又有質感。

3月號日雜推薦3：《成熟女性美麗時髦穿搭服飾造型讀本》

第3本推薦的日雜是《成熟女性美麗時髦穿搭服飾造型讀本》，本期推出時尚舒適鞋子特集，針對不同腳型、身體煩惱推薦適合品牌，再調查魅力美人喜歡的鞋款，像是流行靴子與樂福鞋都有在候選名單內哦！附錄贈出「KEI Hayama PLUS花漾圖案側背包」可以手提，也附有可調整長度的背帶，優雅有型。

3月號日雜推薦4：《自然生活風格服飾圖鑑》

只要和喜歡的物品一起生活，就能讓平凡的日常變得多采多姿。第4本推薦的日雜是《自然生活風格服飾圖鑑》，本期邀請各領域名人來介紹他們所喜歡的物品，從展現個性的吊帶褲，再到用餐時光的器皿都有，妞編輯覺得還有一特別的單元是「透過運動來提升運勢」，一起買來看看吧！附錄贈出「MOOMIN慕敏家族圖案毛毯」，一起仰望星空的圖案實在有夠可愛，涼涼的天用柔軟的毛毯溫暖自己吧！

3月號日雜推薦5：《＆ROSY美麗成熟時尚特刊》

第5本推薦的日雜是《＆ROSY美麗成熟時尚特刊》，本期介紹今年春天最受矚目的春色彩妝品，還會教妞妞們如何用平價彩妝品來畫出春季流行彩妝哦！附錄贈出「CI:Z.LABO美顏器」，戴口罩時只有露出眼睛，所以眼周部位更要仔細保養。

3月號日雜推薦6：《美的BITEKI》

隨著年齡增長有越來越多人開始對粉紅色彩妝敬而遠之，第6本推薦的日雜是《美的BITEKI》，本期會教妞妞們今年春天最受矚目的成熟粉紅色彩妝，其實只要掌握一點訣竅就可以將粉紅色畫出成熟感。附錄贈出「CICA Method Cream積雪草修護霜」和「IPSA的藥用化妝水試用包組」，超豪華的組合錯過後悔。

3月號日雜推薦7：《MAQUIA》

第7本推薦的日雜是《MAQUIA》，本期針對春季妝容推出充滿春意的美麗唇彩、耳目一新的春色妝容、一盤三變的眼影變化範本，超實用企劃讓你美麗一整季。附錄贈出「SABON沐浴油」＆「乳液試用組」維持好膚況也是重要課題啊！！

3月號日雜推薦8：《大尺碼服飾時髦穿搭造型讀本》

第8本推薦的日雜是《大尺碼服飾時髦穿搭造型讀本》，本期特別針對冬春即將交替之際，選出2022上半年最時髦、最實穿的流行單品，並提供穿搭變化實例，妞妞們不會有光看卻不知道怎麼搭配的問題。附錄贈出「AS KNOW AS olaca 21色眼影盤」，除了必備基本色之外，也有閃耀亮片、霧面質感，還會附一支雙頭刷具哦！

3月號日雜推薦9：《美ST》

第9本推薦的日雜是《美ST》，從日常的美麗、飲食、習慣出發，專門為四十世代女性而撰的生活心法，本期也會有很多關於瘦身、健康飲食的教學哦！附錄贈出「agora肥皂與起泡袋」和「URANG護膚試用組」，養成美肌就先從洗淨保養開始。

3月號日雜推薦10：《MUSE美麗輕熟女魅力時尚生活專刊》

第10本推薦的日雜是《MUSE美麗輕熟女魅力時尚生活專刊》，本期帶來最新美容特集，為妞妞們公開2022年潮流美顏，內容也會有很多調整身心的健美對策。附錄贈出「SNOOPY×JOURNAL STANDARD手錶」，錶面圖案是運動風的史努比，搭配黑色錶帶，可愛又不失俐落感。

以上10本日雜推薦給大家，妞妞們3月準備pick哪一本呢？

Source：博客來

【延伸閱讀】

1月號日雜附錄開箱：寶可夢皮卡丘小夜燈、嚕嚕米小磁盤居家儀式感必備！

2月號日雜附錄開箱：小熊維尼室內拖鞋、SNOOPY多口袋收納袋暖冬適用

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 日雜, 附錄

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