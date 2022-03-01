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高雄新地標洲際酒店開箱！房內8亮點一次看　用Dyson吹髮、名床超好睡

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

2021 年適逢 IHG 旗下洲際酒店的 75 週年，歡慶同時也為台灣旅宿業帶來令人振奮的好消息，洲際酒店品牌重返，去年底插旗南台灣，由品牌直接經營管理的高雄洲際酒店於「亞洲新灣區」臨海拔地而起！疫情前兩年我才接連在波爾多與里昂兩大法國歷史名城，體驗過洲際酒店的優雅魅力，印象深刻，因此開幕後的三個月，我特地專程南下入住，是懷念，但更多的是期待。果然，穿過氣派大門當充滿貴氣的孔雀與湖水綠相迎，立即見識到他們從設計上所欲彰顯的奢華行旅風範，品味確實卓爾不凡！

▲大廳酒吧 BL.T 33，一進來就會是目光的焦點所在

▲飯店設計以港都的海洋意象為元素，大廳是飯店的最低樓層，包圍的藍色調，營造了深海的靜謐安寧意象

▲室內泳池帶有歐洲中古風格，相當別緻

▲高雄洲際酒店位於建築的 1-16 層樓

高雄洲際酒店位於該摩天建築的 1 至 16 層樓，再往上皆為住宅。飯店共規劃 253 間的客房及套房。這回入住 12 樓（房號 1212）的「海景大床房」，此算是基本房型，但景觀比市景應該要好，房間坪數約 11 坪，嚴格來說不算太大，客房帶些輕奢華感的設計雅緻，照明設計出色，連住兩晚有幾個客房亮點值得分享。

▲基本房型 約 11 坪大，設計與用色都相當典雅

▲坐在午後斜照的港景窗旁

▲海景客房面西，可欣賞落日

客房亮點 1／科技客房，有請小美犀智能管家

之前有住過配有小愛同學的旅宿、我也使用過 Google 推出的類似配備，不陌生，但這款小美犀還是第一次使用。我自己覺得在能亂聊的程度上，還是以小愛同學略勝一籌，不過強在高雄洲際讓小美犀與房間設備做了幾個很棒的整合，例如只要說「小美犀，晚安」，窗簾就會自動放下、燈光也會調整；隔天早上起床說聲「小美犀，早安」，除了窗簾升起、燈光打開，還會有一小段的鳥鳴聲，確實帶來很大的便利性。

▲小美犀智能管家不光可播音樂、詢問隔日天氣，重點是整合了客房燈光與電動窗簾，相當方便

▲好好瞭解小美犀智能管家有哪些功能與使用方式，才不枉飯店美意

客房亮點 2／提供 Bose 喇叭，用好音質提升住宿質感

這回入住，我從頭到尾都沒有拿出自己隨身攜帶的藍芽喇叭。除了小美犀就可直接播放 KK Box 的音樂外，若對音質比較要求，建議讓手機連上電視下方的 Bose 喇叭，音質相當不錯，會為住宿體驗加分不少。

▲若習慣聽音樂，千萬不要忘記讓手機連上 BOSE 喇叭

客房亮點 3／誠意十足的 Mini Bar，以好茶與咖啡待客

洲際酒店的客房配有 Nespresso ZENIUS 膠囊咖啡機不會讓人意外，但讓我驚喜的是，同時還提供高雄在地出品的咖啡掛耳包，讓旅客可自己手沖，增加選擇。此外，若跟我一樣喜歡喝茶，還提供了一組雅緻茶具，值得稱許是旁邊所附並非茶包，而是兩款原葉茶，相當有誠意！

▲Mini Bar 上悉心準備了一組精緻茶具及兩款原葉茶

▲若喜歡喝咖啡，有膠囊與掛耳包可選用

▲在客房內泡壺好茶，是我很享受的旅途時光

客房亮點 4／舒達名床提供旅人一夜好眠客房

寢具選用美國舒達（Serta）與美國國家睡眠基金會共同開發的全新 Perfect Sleeper 系列，經過實際連睡兩晚，確實讓我獲得很好的睡眠品質。

▲舒達床墊軟硬適中，確實好睡

除了客房，浴室也值得稱讚一番！雖這次入住的海景大床房浴室沒有窗景只有床景（洗澡時若需要有電動窗簾可放下），但另外去參觀的套房或市景的兩中床房，浴室都有帶景，據說不少人是為此而來。雖我的浴室沒有直接的自然採光，但與客房一樣都有著出色的照明設計，讓人心情愉悅，還有浴巾很厚，擦拭起來包覆感十足，此外還有幾個亮點值得分享。

▲市景兩中床的浴室，可邊泡澡邊賞風景

浴室亮點 1／每房皆有浴缸搭配多種浴鹽泡個好澡

選用的浴缸舒適，高級飯店提供浴鹽不是新鮮事，不過發現除了普通浴鹽還有杜松浴鹽，這就有心了！

▲浴室出色，在此可舒服的泡個好澡

浴室亮點 2／香氣，創造旅行的記憶點

洗手台上放了一只擴香石，透明基座裡有這棟飯店建築的雷雕，若覺得精油味道淡了，還可請飯店人員前來滴個幾滴

▲洗手台上的擴香座，需要時可請飯店人員前來點上幾滴精油

浴室亮點 3／備品，提供洲際酒店的專屬香型

沐浴用品是採用瑞典品牌 Byredo 的 Blanche（返璞歸真）系列，以 450ml 規格遵循品牌的環保精神，使用起來香氣純淨、簡單而舒服

▲特別使用大瓶裝來體現飯店對環保的支持

浴室亮點 4／女性恩物的 Dyson 吹風機

飯店沒手軟不論房型一律提供 Dyson Supersonic 吹風機，這是我第一次使用，不管風力或手感確實都優、無怪乎大家趨之若鶩！

▲Dyson 吹風機初體驗，果然是好物

這棟由李祖原建築師攜手英國建築設計師 CDI Benjamin Warner 操刀的全新建築，全棟樓高 68 層名列台灣第四高，壯闊大器，但總不像法國那兩家洲際酒店是歷史建物，俯拾皆故事，但高雄洲際還是透過設計，巧用典雅圓拱等元素，從中古歐洲風格的室內泳池到那晚我在大廳發現的標誌性梯廳倒影，在在都讓人覺得：「嗯…這就是洲際」。

▲夜半大廳的梯廳倒影，一抹微笑在心中

▲室內泳池廊道，如此有味

▲客房廊道，使用金色系彰顯著輕奢風格

▲大廳酒吧一角，很洲際的設計

/ Info. /

高雄洲際酒店
官網 | 臉書
地址：高雄市前鎮區新光路33號
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關鍵字：

Ean, Ean部落閣, 旅遊, 台灣, 高雄, 洲際酒店

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