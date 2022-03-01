迪麗熱巴撞衫人間芭比Lisa！她「超狂穿法」贏了　網：看起來更貴

▲Lisa（左）撞衫迪麗熱巴 。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博、IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓當紅女團BLACKPINK成員Lisa是CELINE全球品牌形象代言人，時尚資源相當亮眼，只要是穿著過的單品都能引發討論。然而近期Lisa以一套棕色毛毛外套撞衫了大陸女星迪麗熱巴，兩位高顏值女神不同的演繹方式掀起網友比較，有人就認為「Lisa更高級」、「Lisa露肩穿法太強，不愧是人間CELINE」。

▲Lisa作為CELINE首位全球代言人，演繹毛外套與TRIOMPHE金釦迷你肩背包 。（圖／翻攝自IG）

Lisa作為CELINE首位全球代言人，日前為品牌拍攝宣傳照，以旗下棕色毛外套上身，隨意之中透過中央的金色排扣點綴，小露香肩的演繹方式增添性感氣息，Lisa還順勢搭配黑色TRIOMPHE金釦迷你肩背包，不負人間CELINE名號高調帶貨，將造型駕馭得很完美。

▲迪麗熱巴也演繹同款造型。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博、IG）

恰巧大陸女星迪麗熱巴也穿著同款外套，不過演繹方式有很大區別，迪麗熱巴選擇敞開並搭配黑色內搭與腰帶，呈現方式相對簡單，對比Lisa的露肩穿法保守許多。而兩人過去鮮少撞衫，如今高顏值比美不免掀起討論，有不少人就認為兩人外表沒話說，但時尚感而言Lisa勝了，「露肩穿法太高超」、「Lisa穿起來感覺這件很貴」、「不得不說Lisa帶貨效果更強」。