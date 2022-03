賽琳娜「光腳」頒獎被網友讚翻　畫面倒轉「令人心疼」原因曝光

▲賽琳娜戈梅茲出席SAG頒獎典禮造型。(圖/翻攝自MTV 推特)



記者王則絲/外電報導

女星賽琳娜戈梅茲(Selena Gomez)日前出席第28屆美國演員工會獎(SAG),穿著一襲黑色澎袖禮服、展露深V曲線優雅現身紅毯,不過眼尖的網友就發現,當賽琳娜上台頒獎時,腳上原本的高跟鞋卻不翼而飛,赤腳登台的舉動意外勾起網友好感度,不過其實沒穿鞋子的原因,是因為上台前發生了一樁小意外,令粉絲們超心疼。

▲賽琳娜戈梅茲出席SAG頒獎典禮造型。(圖/翻攝自IG@selenagomez)



賽琳娜戈梅茲於頒獎典禮選穿Oscar de la Renta的黑色禮服亮相,為2022年的第一套大型紅毯戰袍,浮誇的宮廷風澎袖讓她氣場滿分又挺俏皮的,而胸下的「一線鏤空」設計則是一個性感小亮點,她配戴寶格麗鑽石項鍊與珠寶點綴,還有蝴蝶結髮飾繫在腦後,整個人宛若端莊優雅的小公主,狀態也非常棒。

It’s Selena Gomez bare foot on stage for me #SAGAwards pic.twitter.com/LzrEyGG3bz