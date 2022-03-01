賽琳娜「光腳」頒獎被網友讚翻　畫面倒轉「令人心疼」原因曝光

▲賽琳娜戈梅茲出席SAG頒獎典禮造型。（圖／翻攝自MTV 推特）



記者王則絲／外電報導

女星賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）日前出席第28屆美國演員工會獎（SAG），穿著一襲黑色澎袖禮服、展露深V曲線優雅現身紅毯，不過眼尖的網友就發現，當賽琳娜上台頒獎時，腳上原本的高跟鞋卻不翼而飛，赤腳登台的舉動意外勾起網友好感度，不過其實沒穿鞋子的原因，是因為上台前發生了一樁小意外，令粉絲們超心疼。

▲賽琳娜戈梅茲出席SAG頒獎典禮造型。（圖／翻攝自IG@selenagomez）



賽琳娜戈梅茲於頒獎典禮選穿Oscar de la Renta的黑色禮服亮相，為2022年的第一套大型紅毯戰袍，浮誇的宮廷風澎袖讓她氣場滿分又挺俏皮的，而胸下的「一線鏤空」設計則是一個性感小亮點，她配戴寶格麗鑽石項鍊與珠寶點綴，還有蝴蝶結髮飾繫在腦後，整個人宛若端莊優雅的小公主，狀態也非常棒。

It’s Selena Gomez bare foot on stage for me #SAGAwards pic.twitter.com/LzrEyGG3bz — Aria (@ariaischic) February 28, 2022

而當賽琳娜與節目《破案三人行》的搭檔馬丁肖特（Martin Short）一起登台頒獎時，被眼尖網友發現，裙子底下竟是光著腳丫在走路，意外勾起了網友們的好感度：「典禮上最喜歡的一part」、「賽琳娜不需要高跟鞋！」認為這樣自在率性的舉動值得讚賞。

而後賽琳娜也發文表示自己當天的確沒有一直穿著高跟鞋，畫面倒轉，原來在紅毯上時賽琳娜不慎摔倒，疑似有點受傷了，因此她索性脫了高跟鞋，以免再次撲街，幸好跌倒當時工作人員馬上攙扶著她，看起來並無大礙，讓粉絲們都超心疼。

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