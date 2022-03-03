精品狂漲66%消費者卻買更兇！靠疫情「助攻」　還翻轉全台百貨業績Top5

▲精品業績在疫情期間爆發，消費者排隊買精品在全球都很常見。（圖／路透社）

記者蔡惠如／綜合報導

2021年是台灣民眾與零售通路最有感的一年，去年5月台灣首度進入三級警戒，整整近3個月實體零售來客受到重創，隨時序進入2022年，卻有幾間百貨逆勢成長，台灣百貨業績前5名重新排序，唯一共通因素只有「精品」兩字，但全球開始疫情以來，指標精品品牌漲幅幾乎是3倍跳，據外媒《彭博社》統計，CHANEL（香奈兒）從2019年到2021年漲幅已到66%，消費者為何不顧漲幅持續狂買？

▲中國是精品業績成長最高的地區之一，此為精品在上海的門市。（圖／路透社）

有精品，有如神功護體

去年台灣消費通路連續兩年出現負成長，而精品則像是疫情受災的化外之地，2020年全台北百貨業績排名前五，依序是新光三越中港店、SOGO復興館、台北101購物中心、新光三越台南新天地與漢神巨蛋。在2021年出現顯著變化，中南部百貨逆勢成長，民眾精品買得更兇，導致業績也創下新高，業者表示，主要動能來自「國際精品拉抬」。

2021年全台百貨業績排名，前五名依序為新光三越中港店、台中大遠百、新光三越台南新天地、台北101購物中心、SOGO復興館，已雄踞全台百貨店王多年的新光三越中港店，去年業績達到214億元，成長4%；台中大遠百去年業績還比前年高出28億元，新光三越台南新天地業績也超過158億元，創下該店新高，在去年幾乎有近3個月「百貨沒人逛」的情況下的逆勢高飛。

以全台店王新光三越台中中港店為例，館內包括LV等4成精品品牌，幾乎都是「全台櫃王」，在精品暢旺下更是寶座坐穩，而漢神百貨在改裝後大規模引進精品，業績從未改裝前的80億元左右，去年也成長至110億元，台南精品唯一的新光三越台南新天地，也創下業績新高、而全台賣場精品比例最高的麗晶精品，去年更是有驚人的50%成長的業績數字，創下該館歷史最高的成長漲幅。

▲2021年台灣百貨業績排名。（資料來源／購物中心情報站）

疫情年、漲得更兇

從2022年春節前後，是民眾對於漲價最有感的期間，食衣住行萬物齊漲，連一杯信手捻來的咖啡與茶飲店，都要多付上5至10元的銅板。

精品漲幅更是毫不手軟，國際精品為維持年度獲利，以往每年會有2次的價格調漲，但進入疫情年後，全球精品市場爆發，漲價態勢也絕不手軟，LV去年調漲3次，而根據摩根史坦利估計，香奈兒在疫情開始後，旗下包款平均漲幅已到20%，《彭博社》更統計出，從2019年起到2021年，香奈兒包最高漲幅已到66%。

而從《Vogue Business》的資料中，除了香奈兒與LV之外，包括GUCCI、Dior、HERMÈS也有不小調漲，其調整價格的理由除了維持獲利，不啻是全球缺工、運輸等成本上漲的壓力，通路透露預計3月精品無論高低端，還會再有一波漲幅。

▲精品價格連年調漲。（資料來源／vogue business）

策略綜效，漲價也成狂賣理由

雖說精品擁有高端主顧客來當「鐵咖」，每天只要開門做生意就有刷卡聲是事實，但近年來也是精品針對年輕族群最有策略活力的時期，如此暴衝的業績並非僅來自「疫情」兩字。

總觀業績爆發分析，疫情只是一環，麗晶精品表示，高端客群「無法出國打卡，就用精品打卡」、「精品品牌賣到連櫥窗都沒包擺」，精準的描述了指標性單品的熱門情況，加上富二代因疫情海歸，擁有消費實力卻與父母的喜好不同，更擴大了精品的銷售廣度。

有錢人無法出國或不願出國擔憂健康風險，娛樂少了，買得更兇，負責精品端的百貨內部人員表示，有些貴婦買到無包可買，開始買HERMES的傢俱，店頭沒有，直接就用DM下訂，連實體產品都不用看了，有些還要等上半年，他們完全不介意。

除了疫情的推波助瀾，精品本身的行銷策略也動起來，SOGO復興店店長許淑賢表示，精品近年採用「品牌聯名」、「多元小場活動」與大量新款誘客出手，產生的「綜效」才是業績成長關鍵。

2021年GUCCI的百年大秀，就聯手Balenciaga（巴黎世家）打造出Gucci Aria系列，話題十足，其他聯名包括The North Face、Ken Scott等，其他如Dior、LV等也積極在網路社群與虛擬網路策略經營，成功觸擊了更年輕與更講求功能性的客群。

甚至也有通路低調表示，漲價也是誘客出手的關鍵之一，「只要消費者知道要漲價，很多精品專賣店前都會出現排隊潮」，可想而知的是因為民眾知道之後買會更貴，但在背後的含義則是他們相信手中的包「不會跌價」，之後產品的價值會越來越高，漲價漲段越多，生意反而越來越好。

綜觀此波精品業績爆發的態勢，市場分析，2022年的精品漲幅不會停歇，「有可能是一波精品起跳價格的大躍進」。