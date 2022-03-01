fb ig video ETtoday search mobile

米蘭時裝周／VERSACE極致性感！緊身盔甲胸衣、希臘迴紋手拿包美翻

>

▲▼versace 。（圖／品牌提供）

▲VERSACE 2022秋冬女裝 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

VERSACE呈現出女性極致性感的面向，在米蘭時裝周上寫下了全新篇章，2022秋冬女裝中，創意總監Donatella Versace帶來了「緊身胸衣」像堅硬的盔甲般融入穿著，全新Greca Goddess包款及配飾系列延續VERSACE的神話和奢華傳統，神秘力量讓人很上癮。

▲▼versace 。（圖／品牌提供）

▲▼versace 。（圖／品牌提供）

▲以Atelier Versace的特色緊身胸衣為主軸 。（圖／品牌提供）

Donatella Versace玩轉高雅叛逆很徹底，表現在開秀第一套黑色套裝中，俐落剪裁帶有鮮明的腰線，同時模特兒以暗黑眼線妝容出場，代表本季對比張力的態度。緊接著系列以Atelier Versace的特色緊身胸衣為主軸，紫色、藍色、粉色包裹住體態，如同盔甲般，搭配在大廓形西裝外套中營造搶眼對比。

▲▼versace 。（圖／品牌提供）

▲▼versace 。（圖／品牌提供）

▲▼versace 。（圖／品牌提供）

▲超模Gigi Hadid（圖一） 。（圖／品牌提供）

同時也有經典的VERSACE粗花呢服飾，添上閃亮的水晶和金屬飾鍊，超模Gigi Hadid刻意以淡眉、濃眼線亮相，一登場差點讓人認不出，她穿著鮮紅色透視連身裙，搭配乳膠長靴產生材質碰撞，演繹經典Look。

▲▼versace 。（圖／品牌提供）

▲▼versace 。（圖／品牌提供）

▲▼versace 。（圖／品牌提供）

▲希臘迴紋圖案變成惹人注目的金色金屬裝飾和鍊帶。（圖／品牌提供）

配件部分，全新Greca Goddess包款及配飾系列延續Versace的神話和奢華傳統，將品牌的希臘迴紋圖案變成惹人注目的金色金屬裝飾和鍊帶，手提包的手帶也加上希臘迴紋圖案，方便拿穩，完美配合任何造型。

關鍵字：

米蘭, 秋冬, 時裝周, VERSACE

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

台南三井Outlet內行人必逛4店　「比代購便宜」甜價4折起

台南三井Outlet內行人必逛4店　「比代購便宜」甜價4折起

網曝一天最佳「睡眠時間段」，睡對時間讓你越睡越美

網曝一天最佳「睡眠時間段」，睡對時間讓你越睡越美

難怪保養都沒用！5個「變醜壞習慣」快改掉　小心爛臉、狂長痘

難怪保養都沒用！5個「變醜壞習慣」快改掉　小心爛臉、狂長痘

「366天生日代表色」看性格超準！6月24日像仙女一樣優雅 迪麗熱巴撞衫人間芭比Lisa！她「超狂穿法」贏了　網：看起來更貴 爆準！大掃除「先掃哪裡」心理測驗，神測你的真實理財觀 3女神連環撞！孫藝真、徐玄、楊冪穿一樣　逆齡臉蛋太難超越贏了 愛上就會負責到底星座Top 3 ！　第一名最癡情，付出無所求 2022球鞋要選「軍綠色」！Nike Dunk Low、NB最強聯名已經出現 最美星巴克「洄瀾貨櫃門市」將收攤？　業者回應了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面