米蘭時裝周／VERSACE極致性感！緊身盔甲胸衣、希臘迴紋手拿包美翻

▲VERSACE 2022秋冬女裝 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

VERSACE呈現出女性極致性感的面向，在米蘭時裝周上寫下了全新篇章，2022秋冬女裝中，創意總監Donatella Versace帶來了「緊身胸衣」像堅硬的盔甲般融入穿著，全新Greca Goddess包款及配飾系列延續VERSACE的神話和奢華傳統，神秘力量讓人很上癮。

▲以Atelier Versace的特色緊身胸衣為主軸 。（圖／品牌提供）

Donatella Versace玩轉高雅叛逆很徹底，表現在開秀第一套黑色套裝中，俐落剪裁帶有鮮明的腰線，同時模特兒以暗黑眼線妝容出場，代表本季對比張力的態度。緊接著系列以Atelier Versace的特色緊身胸衣為主軸，紫色、藍色、粉色包裹住體態，如同盔甲般，搭配在大廓形西裝外套中營造搶眼對比。

▲超模Gigi Hadid（圖一） 。（圖／品牌提供）



同時也有經典的VERSACE粗花呢服飾，添上閃亮的水晶和金屬飾鍊，超模Gigi Hadid刻意以淡眉、濃眼線亮相，一登場差點讓人認不出，她穿著鮮紅色透視連身裙，搭配乳膠長靴產生材質碰撞，演繹經典Look。





▲希臘迴紋圖案變成惹人注目的金色金屬裝飾和鍊帶。（圖／品牌提供）

配件部分，全新Greca Goddess包款及配飾系列延續Versace的神話和奢華傳統，將品牌的希臘迴紋圖案變成惹人注目的金色金屬裝飾和鍊帶，手提包的手帶也加上希臘迴紋圖案，方便拿穩，完美配合任何造型。