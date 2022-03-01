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星巴克3月全品項「限時3天」第二杯半價　85度C推麵包最低15元優惠

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲星巴克3月首波優惠第二杯半價。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團，業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

3月到來天氣回暖，正是能享受散步與悠閒時光的日子，星巴克3月推出首波優惠活動，連續三天全品項推出第二杯半價，邀請你揪咖享優惠；85度Ｃ也推出旗下最新麵包「菠蘿系列」，連續21天推出第二個半價促銷活動，花15元就能買到菠蘿麵包。

春意漸濃，星巴克從3／1至3／3期間，推出Blooming Spring優惠活動，活動期間至店購買兩杯大杯相同容量、風味、冰熱一致的飲料，可享第二杯半價優惠，讓消費者在連假上班後打起精神，單筆交易最高限購四杯，且車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務不適用此優惠。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

85度C近期推出2種新口味台式菠蘿麵包，包括「芋泥拔絲菠蘿」與「原味奶油菠蘿」，並加碼推出促銷方案，3／1至3／21期間祭出「菠蘿，美味的王者」新品嚐鮮第二件半價，芋泥拔絲菠蘿售價32元、原味奶油菠蘿售價30元，第二件可省下15元至16元不等。

業者指出，85度C全台有53家麵包坊，單是長銷固定口味的菠蘿麵包就有7種，包括丹麥菠蘿、丹麥奶酥菠蘿、菠蘿牛角、菠蘿、菠蘿奶油包、菠蘿肉鬆、小菠蘿等，其中門市銷售排行前十名，菠蘿就有四款入列，平均每天每間麵包坊賣出170個菠蘿麵包，佔麵包坊總銷售額超過16%，這些都還不包括每年推出的季節性新品，可見台灣人喜愛菠蘿麵包的程度。

▲85度Ｃ菠蘿麵包。（圖／業者提供）

關鍵字：

星巴克, 星巴克, 優惠, 85度C, 第二杯半價, 半價

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