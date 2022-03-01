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身家500億日本富豪割愛名畫　19.6億拍賣巴斯奇亞鉅作

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▲▼前澤友作賣巴斯奇亞畫 。（圖／翻攝yusaku2020 IG）

▲前澤友作割愛已珍藏6年的巴斯奇亞1982年畫作《無題》。（圖／翻攝yusaku2020 IG）

記者陳雅韻／台北報導

日本最大服飾電商「ZOZOTOWN」創辦人、身家超過500億元的富豪前澤友作，除了與女星、名模緋聞精彩，花錢也不手軟，去年底完成國際太空站（ISS）太空旅行後，宣布將挑戰「潛入馬里亞納海溝」；近日又有驚人之舉，決定割愛珍藏6年的美國已故藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）1982年的鉅作《無題》，於5月富藝斯（Phillips）「二十世紀及當代藝術」紐約晚間拍賣上拍，估價約19.6億元起，作品將於倫敦、洛杉磯及台北進行巡迴預展，預計3月底在台亮相。

▲▼前澤友作賣巴斯奇亞畫 。（圖／翻攝yusaku2020 IG）

▲前澤友作是巴斯奇亞的超級粉絲，生活空間懸掛他於2017年標得的另一幅作品。（圖／翻攝yusaku2020 IG）

前澤友作熱衷藝術收藏，在生活空間中處處可見巴斯奇亞、普普藝術大師安迪沃荷、奈良美智等名家之作，他也盡心推廣藝術，願意藉由展覽與大眾分享，他透露將持續擴充收藏並走向多樣化，同時已籌備建立私人美術館展出他的珍藏，此時他期待巴斯奇亞1982年創作的《無題》能繼續踏上下一個美好的旅程，因此委由富藝斯進行拍賣，接受虛擬貨幣（以太幣或比特幣）支付。

▲▼前澤友作賣巴斯奇亞畫 。（圖／翻攝yusaku2020 IG）

▲富藝斯將拍賣前澤友作收藏的巴斯奇亞1982年鉅作《無題》，估價約19.6億台幣起。（圖／富藝斯提供）

此幅估價近逼20億元台幣的鉅作，高240公分、寬500公分，被視為巴斯奇亞藝術生涯中最大尺幅的作品之一，且創作的1982年被視為他藝術生涯關鍵年分，他開始在國際舞台大放異彩，描繪的主題與他鐘愛刻畫的殉道精神、英雄主義及戰士形象，體現了他對天堂和地獄雙向主題的興趣。

▲▼前澤友作賣巴斯奇亞畫 。（圖／翻攝yusaku2020 IG）

▲前澤友作也愛名錶，收藏PP Ref.3970萬年曆計時碼錶。（圖／翻攝yusaku2020 IG）

除了身價不凡的藝術品，前澤友作也收藏不少名錶，他曾戴著要價2500萬元的RICHARD MILLE RM 27-02 Rafael Nadal陀飛輪腕錶體驗太空生活，也秀出「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）PP Ref.3970萬年曆計時碼錶，大方展現富豪品味。

關鍵字：

前澤友作, 富藝斯

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