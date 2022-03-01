直播／Jisoo巴黎房間曝光！收美包準備看DIOR大秀

▲DIOR 2022秋冬秀在巴黎時裝周登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

2022秋冬女裝周走到巴黎，DIOR將在台灣時間3月1日晚上10點登場， 稱職的全球品牌大使Jisoo已經飛往當地，她開心秀出飯店房間，浴室裡放滿DIOR保養品，還有收到的紅色包包與毛毯禮物，一切就緒準備看秀。

▲Jisoo日前現身韓國仁川機場，飛往巴黎。（圖／品牌提供，以下同）



▲Jisoo在IG限動秀出巴黎飯店的房間，浴室內滿是DIOR保養品，還收到包包、毛毯等禮物。

DIOR的IG上透露了一些2022秋冬概念，標誌性的輪廓，變得革新、具實驗性，甚至與高科技裝備公司DAirlab合作，從搶先曝光的鞋款、服裝看來，很顛覆過往對於DIOR女裝的印象。

▲DIOR搶先曝光了些許2022秋冬概念，融入高科技，充滿革新、實驗性。

Jisoo早已抵達巴黎，日前從韓國仁川機場出發，全身當然都被DIOR包了，一件繡有Christian Dior 標誌的羊毛衫搭配開襟外套，下身則是寬管牛仔褲與鏤空跟鞋，集結了優雅與率性，單肩背著最新的Lady D-Joy 黑色包包，是由經典黛妃包延伸而來，很有特色。

▲Jisoo穿著羊毛衫配牛仔褲又帥又優雅，肩上的包包很搶眼。



▲Lady D-Joy籐格紋小羊皮包，140,000元。



▲Jisoo穿的DIOR Capture籐格網眼刺繡高跟涼鞋，37,000元。

想要和Jisoo一起看秀一點都不難，3月1日晚上10點打開上方影片就行，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri想必又會帶來很多美妙的驚喜，令人期待。

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▲DIOR 2022秋冬大秀在巴黎時裝周展開。