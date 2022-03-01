fb ig video ETtoday search mobile

直播／Jisoo巴黎房間曝光！收美包準備看DIOR大秀

>

▲DIOR 2022秋冬秀在巴黎時裝周登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

2022秋冬女裝周走到巴黎，DIOR將在台灣時間3月1日晚上10點登場， 稱職的全球品牌大使Jisoo已經飛往當地，她開心秀出飯店房間，浴室裡放滿DIOR保養品，還有收到的紅色包包與毛毯禮物，一切就緒準備看秀。

▲DIOR 2022秋冬 Jisoo。（圖／記者林明瑋攝）

▲Jisoo日前現身韓國仁川機場，飛往巴黎。（圖／品牌提供，以下同）

▲Jisoo DIOR 2022秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝Jisoo IG）
▲Jisoo在IG限動秀出巴黎飯店的房間，浴室內滿是DIOR保養品，還收到包包、毛毯等禮物。

DIOR的IG上透露了一些2022秋冬概念，標誌性的輪廓，變得革新、具實驗性，甚至與高科技裝備公司DAirlab合作，從搶先曝光的鞋款、服裝看來，很顛覆過往對於DIOR女裝的印象。

▲Jisoo DIOR 2022秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝Jisoo IG）

▲Jisoo DIOR 2022秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝Jisoo IG）

▲DIOR搶先曝光了些許2022秋冬概念，融入高科技，充滿革新、實驗性。

Jisoo早已抵達巴黎，日前從韓國仁川機場出發，全身當然都被DIOR包了，一件繡有Christian Dior 標誌的羊毛衫搭配開襟外套，下身則是寬管牛仔褲與鏤空跟鞋，集結了優雅與率性，單肩背著最新的Lady D-Joy 黑色包包，是由經典黛妃包延伸而來，很有特色。

▲Jisoo DIOR 2022秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝Jisoo IG）

▲Jisoo DIOR 2022秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝Jisoo IG）

▲Jisoo穿著羊毛衫配牛仔褲又帥又優雅，肩上的包包很搶眼。

▲Jisoo DIOR 2022秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝Jisoo IG）

▲Lady D-Joy籐格紋小羊皮包，140,000元。

▲Jisoo DIOR 2022秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝Jisoo IG）
▲Jisoo穿的DIOR Capture籐格網眼刺繡高跟涼鞋，37,000元。

想要和Jisoo一起看秀一點都不難，3月1日晚上10點打開上方影片就行，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri想必又會帶來很多美妙的驚喜，令人期待。

►米蘭時裝周／Jennie這次沒穿香奈兒！新歡Ferragamo突破正裝定義

►迪麗熱巴撞衫人間芭比Lisa！她「超狂穿法」贏了

▲Jisoo DIOR 2022秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝Jisoo IG）

▲DIOR 2022秋冬大秀在巴黎時裝周展開。

關鍵字：

直播, DIOR, 2022秋冬, 巴黎時裝周, Jisoo

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

台南三井Outlet內行人必逛4店　「比代購便宜」甜價4折起

台南三井Outlet內行人必逛4店　「比代購便宜」甜價4折起

網曝一天最佳「睡眠時間段」，睡對時間讓你越睡越美

網曝一天最佳「睡眠時間段」，睡對時間讓你越睡越美

難怪保養都沒用！5個「變醜壞習慣」快改掉　小心爛臉、狂長痘

難怪保養都沒用！5個「變醜壞習慣」快改掉　小心爛臉、狂長痘

「366天生日代表色」看性格超準！6月24日像仙女一樣優雅 迪麗熱巴撞衫人間芭比Lisa！她「超狂穿法」贏了　網：看起來更貴 愛上就會負責到底星座Top 3 ！　第一名最癡情，付出無所求 爆準！大掃除「先掃哪裡」心理測驗，神測你的真實理財觀 3女神連環撞！孫藝真、徐玄、楊冪穿一樣　逆齡臉蛋太難超越贏了 最美星巴克「洄瀾貨櫃門市」將收攤？　業者回應了 星巴克「Y2K格紋馬克杯」被搶爆！療癒顏色＋塗鴉命中少女心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面