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楊冪身上「蝴蝶鏤空」位置好害羞！復古港風造型贏了迪麗熱巴

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▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪日前出席活動造型。（圖／翻攝自微博）

記者王則絲／台北報導

大陸女星楊冪日前出席《一千零一夜》晚會活動，身穿一襲蝴蝶鑽飾禮服登場，上頭的一隻隻的蝴蝶像是鏤空的一樣透出膚色內裡，且位置很令人害羞，若隱若現的性感，碾壓在場其他女星，加上這次難得嘗試不一樣的羊毛捲髮型，讓楊冪瞬間化身「復古港風美人」，獲網友一面倒讚賞，連迪麗熱巴都顯遜色了。

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪穿著Georges Hobeika 2022春夏高訂系列亮相。（圖／翻攝自微博）

楊冪活動上選穿的蝴蝶鑽飾造型黑色禮服，來自黎巴嫩設計師品牌Georges Hobeika 2022春夏高訂系列，禮服上頭佈滿的蝴蝶裝飾，透出底下膚色的襯裡，看起來就像是鏤空一樣，加上遍佈腰際直至雙腿、以及背部的位置，產生讓人害羞的視覺效果，腳踩Roger Vivier高跟鞋做了優雅收尾。

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪禮服上頭的蝴蝶看似鏤空，若隱若現的效果十分性感。（圖／翻攝自微博）

而楊冪這次的髮型也頗新鮮，整頭的浮誇羊毛捲髮，令人聯想到8、90年代港星的氛圍，網友們給予高度評價：「絕代風華」、「風情萬種！」獲得「港風美人」的封號。

▲lisa、迪麗熱巴 。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博、IG）

▲lisa、迪麗熱巴 。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博、IG）

▲迪麗熱巴同場活動造型。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博、IG）

同場活動女星迪麗熱巴也有出席，不過這回迪麗熱巴的穿著就較顯休閒，她以CELINE的毛毛開襟外套內搭黑色上衣完成造型，許多網友認為：「熱巴這次太隨意了。」讓楊冪給佔了上風。

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關鍵字：

楊冪, 迪麗熱巴

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