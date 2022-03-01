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8款G-SHOCK老錶整新服務來了　換錶圈、錶帶重生

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▲▼ G-SHOCK,DW 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK針對8款1983年至1994年間錶款推出限時整新服務，3,000元。（圖／G-SHOCK提供）

記者陳雅韻／台北報導

藏在抽屜裡的CASIO（卡西歐）G-SHOCK還在嗎？趕快翻出來是否是品牌公布的8款型號，可重新賦予錶款新生命，品牌繼日本市場後，於台灣展開限時至5月26日的整新計畫服務，提供更換錶圈、錶帶與電池，並以日常生活防水級別進行防水檢查，為充滿回憶的錶款延續生命。

▲▼ G-SHOCK,DW 。（圖／公關照）                    ▲▼ G-SHOCK,DW 。（圖／公關照）

▲適用G-SHOCK整新服務的1983年WW-5100C腕錶（左），1994年SWC-05腕錶。

適用付費制整新計畫服務的G-SHOCK，共有1983年至1994年間的8款腕錶，型號包括DW-5000C、WW-5100C、DW-5200C、WW-5300C、DW-5600C、DW-5800C、DW-1983、SWC-05，整理後品牌提專屬本次整新服務的獨特包裝，可做為手錶陳列架，而陳列紙盒上印有G-SHOCK之父伊部菊雄給大家的留言與親筆簽名，感謝台灣粉絲的支持。

▲▼ G-SHOCK,DW 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK同時提供專屬本次整新服務的獨特包裝。

以腕錶起家的瑞典品牌Daniel Wellington（簡稱DW），則為新錶Quadro Studio系列賦予濃濃復古味，受歐美70 年代時尚風潮啟發，呈現正方形錶殼、圓角設計，搭配全新鋼琴錶帶，展現優雅風格；品牌同時跨足配件系列，首度推出Eyewear墨鏡系列，分別以Bio-acetate生物醋酸纖維或不鏽鋼打造，配上專為亞洲設計的鼻托，兼顧美感與佩戴舒適性。

▲▼ G-SHOCK,DW 。（圖／公關照）

▲受歐美70年代時尚風潮啟發，DW推出Quadro Studio腕錶6,490元。（圖／DW提供）

▲▼ G-SHOCK,DW 。（圖／公關照）

▲DW從時尚錶起家，跨足配件系列首推Eyewear墨鏡3,490元。
 

關鍵字：

G-SHOCK, DW, Daniel Wellington

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