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襪子洗完還臭烘烘？3妙招只要洗前多做一步　包準乾淨如新

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文／C編

腳臭跟清潔息息相關，同時襪子的洗滌、選品也非常重要，除了要挑選吸濕排汗的材質，更重要的是後續的清潔也要加強，才能讓襪子不會越洗越臭，穿在腳上當然就會減少異味，快來看看襪子可以怎麼洗滌，來讓它乾淨如新呢？

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▲襪子,除臭,清潔,貝柔,Her森森,。（圖／Her森森）

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1.翻面清洗

大多數人清洗襪子都是選擇使用洗衣機來洗，除了盡量跟其他衣物分開清潔之外，建議也把它翻面到內裡，再丟進洗衣袋裡面，這樣不但可以更加有效地去除異味跟髒污，也不容易拉扯破壞襪子本身，破壞形狀跟彈力。

2.小蘇打粉＋熱水浸泡

很多人洗完襪子還是發現有異味，那這樣等於上面的汗水跟細菌沒有洗乾淨，下次清潔可以先用小蘇打粉加上熱水浸泡襪子10分鐘，小蘇打粉有除臭的效果，加上熱水浸泡可以有效融化粉末，達到去除異味，在用洗劑清潔就可以改善洗不乾淨的問題。

3.選用氧系漂白水浸泡

一般漂白水分為氧系跟氯系及還原型三類，氧系裡面添加雙氧水，通常適合用在有花色的衣料品，可以比較溫和、緩慢地幫助殺菌，同時去除異味，所以在洗之前可以挑選這類的單品，先浸泡一下襪子，再丟進洗衣機裡面清潔。

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▲襪子,除臭,清潔,貝柔,Her森森,。（圖／Her森森）

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不想再跟臭襪子為伍！「Her森森」推出「貝柔週年慶」活動，主打款「PEILOU貝柔足弓交叉加壓防磨氣墊船型襪」，原價120元、特價66元，不但除臭效果好，足弓交叉加壓，可以讓腳部有舒緩的效果，重點是價格也不貴，買一雙好襪子可以穿很久。

關鍵字：

襪子, 除臭, 清潔, 貝柔, Her森森

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