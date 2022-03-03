「蠶絲鳳眼」布料超神　恆溫透氣吸濕排汗、穿過回不去

文／C編

冬季穿搭想要保暖又舒適，專門特殊的材質非常重要，可以幫助保暖、聚熱，只要薄薄一件就很足夠，「Her森森」推出「岱妮蠶絲春新品」，多款蠶絲布料設計的服裝，比一般T恤更舒適，絕對讓妳買到爽！

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲岱妮蠶絲 親膚柔美七分袖蠶絲鳳眼上衣（羽毛迷彩／EL加大尺碼），特價1880元，點我購買。



岱妮蠶絲春季最厲害的就是採用全新「蠶絲鳳眼布料」製作的服裝，使用專利3D立體交織技術，將純蠶絲與吸濕排汗紗結合，具有天然親膚、透氣乾爽、恆溫調溫的效果，所以穿在身上不但保暖，更是不會悶熱，相當舒適。

選用有「纖維皇后」美譽的頂級純淨蠶絲纖維，不但健康親膚，而且有天然抑菌、冬暖夏涼、輕柔滑順等優點，穿在身上相當享受，搭配一字波浪吸濕排汗紗，獨特的波浪型排水溝槽，可以快速吸汗、速乾。

更厲害的是一般蠶絲織品通常建議手洗，以免變形、勾紗，這款蠶絲鳳眼布料的服裝，只要放進洗衣袋，就可以進洗衣機清洗，建議選擇輕柔模式，輕鬆潔淨，非常好保存跟整理。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲岱妮蠶絲 親膚柔美七分袖蠶絲鳳眼上衣（羽毛迷彩／EL加大尺碼），特價1880元，點我購買。



「Her森森」推出多款岱妮蠶絲服裝，其中「 親膚柔美七分袖蠶絲鳳眼上衣」特價1880元，簡約又時髦的顏色與圖騰，不管是搭配牛仔褲還是裙子都適合，絕對必備。