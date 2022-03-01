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網友分享「星巴克特殊點法」　神還原麥當勞絕版焦糖奶茶

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▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會）

▲近期有網友分享用星巴克，點出神似麥當勞的焦糖奶茶。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、麥當勞官網）

記者蔡惠如／綜合報導

陪伴許多人從小吃到大的麥當勞，有許多經典商品讓人念念不忘，其中一項就是在2018年停賣的焦糖奶茶，現在偶爾網路上還會出現感嘆文，近期有網友在星巴克消費，無預期的居然點出神似麥當勞焦糖奶茶的口味，也不藏私的公開在網路上分享。

之前曾有網友在麥當勞推出蜂蜜奶茶時，在網路上感嘆很懷念焦糖奶茶，沒想到引起大批網友共鳴，表示「焦糖奶茶爆炸好喝」、「真的是以前必點」，甚至還有人表明是「麥當勞停賣最可惜產品沒有之一」，可見大家真的很想念，也有不少類焦糖奶茶的做法出現，近期則有網友分享在星巴克也能點出麥當勞焦糖奶茶的味道。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會）

該名網友在網路論壇上以「星巴克也有麥當勞焦糖奶茶」為題發文，表示自己在無意間發現星巴克也能點出這款傳奇飲品，某一天在福吉茶缺貨，自己又不想點抹茶的情況下，就點了抹茶那堤加上「鹹焦糖漿」，還貼心告知糖漿是「壓3下」，沒想到喝起來超像麥當勞的焦糖奶茶。

該貼文也吸引了許多焦糖奶茶粉絲留言，表示自己下次也要試試看，其實之前也有星巴克店員透露，加入濃焦糖醬味道也會很類似，也有麥當勞前員工表示，其實就是焦糖漿＋奶水＋錫蘭紅茶，而網路上流傳最廣的「配方」，則是準備雀巢三花調製奶水60ml、焦糖果露7.5ml、Dilmah錫蘭紅茶包與382ml的水，就能調出類似的口味。

關鍵字：

星巴克, 麥當勞焦糖奶茶

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