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周杰倫愛犬玩具好高檔　趴在買不到的Tiffany球上賣萌

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▲▼ 周杰倫,Rose 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫常在IG分享愛犬Mojito照片。（圖／翻攝jaychou IG）

記者陳雅韻／台北報導

明星、名媛們經常在IG分享寵物生活照，可愛模樣常引起粉絲狂讚寵物真好命，天王周杰倫的愛犬Mojito就是其一，日前他一收到Tiffany & Co.不對外銷售的橄欖球，立刻成為Mojito的高檔玩具，任牠磨蹭翻玩，累了還趴在球上休息，表情超萌。

▲▼ 周杰倫,Rose 。（圖／翻攝IG）

▲Mojito玩著Tiffany橄欖球。（圖／翻攝jaychou IG）

▲▼ 周杰倫,Rose 。（圖／翻攝IG）

▲Mojito趴在Tiffany橄欖球上，模樣可愛。（圖／翻攝jaychou IG）

Tiffany與美式足球NFL冠軍戰「超級盃」淵源深厚，已連續55年製作冠軍獎盃，今年合作更進一步，與NFL、球類品牌Wilson合作，聯手打造Tiffany Blue顏色的橄欖球，不對外銷售。周杰倫收到這項獨特禮物，交給愛犬試玩，拍下一張張逗趣可愛的照片吸睛。

▲▼ 周杰倫,Rose 。（圖／翻攝IG）

▲Rose相當疼愛狗寶貝Hank，特別為牠開IG帳號。（圖／翻攝IG@roses_are_rosie)

南韓女團BLACKPINK成員也是出了名愛狗，她還特別為愛犬Hank開設IG帳號，吸引近300萬粉絲追隨，Hank不僅有各式漂亮的狗衣服，吃飯用的寵物碗、頸圈全出自Rose代言的Tiffany，因此被稱為「狗界的人生勝利組」。

▲▼ 周杰倫,Rose 。（圖／翻攝IG）

▲Hank使用Tiffany寵物碗吃飯。（圖／翻攝IG@hank_says_hank)
 

關鍵字：

周杰倫, Tiffany, Rose

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