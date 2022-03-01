比168斷食還簡單！營養師大推「數字減肥法」　外食族也沒問題

▲營養師推薦「35921」數字減肥法，連外食族都能簡單執行。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

過完連假你是不是又胖3斤了？又要開始準備減肥計畫了嗎？「168斷食法」雖然是近幾年最紅的減肥法，但限制進食時間對某些人來說反而覺得太困難、不好執行，知名營養師高敏敏就分享了一招「數字減肥法」，只要掌握「35921」守則，簡單到外食族、易餓族都能輕鬆執行，想瘦的人快來學。

3：一天只吃3餐



先跟宵夜、零食說再見，一天只吃3個正餐，且吃的順序也很重要！先吃蛋白質，在吃蔬菜，最後吃水果，食物也要慎選，可以維持血糖恆定、代謝平衡。但要注意的是，一天之中三餐都要吃到，如果跳過任何一餐，都有可能影響瘦身效果，使新陳代謝速度變慢、身體無法平衡，再加上飢餓會讓人吃得更多，也就是常說的「吃太少變更胖」。

5：每餐間隔5小時



有研究顯示，胃消化食物的時間大約需要5個小時，建議每餐間隔5小時，讓食物完全消化完畢，再進行下一餐，減少腸胃負擔。

9：晚上9點前吃完晚餐



在晚上9點後，胰島素分泌最減少、身體燃燒的脂肪也最多，建議9點後就不要再進食，拒絕宵夜誘惑，拉長夜間空腹時間，增加脂肪燃燒。如果想要加倍的效率，可搭配在10點前上床睡覺，好的睡眠自然會幫助減重。

2：喝2000c.c.的水



足夠的水分才能幫助身體新陳代謝，加上水更能提升減重效率，也能減少口渴、飢餓感發生。建議小口小口分次喝，另外可以每餐前喝600c.c.的水，睡前再喝200c.c.，也能保持身體代謝力。

1：每天早餐吃1顆蘋果



蘋果富含水溶性膳食纖維、維生素、抗氧化物質、槲皮素，補充營養之外，還可以幫助降血脂。而除了蘋果，也可以多補充其他水果，像是奇異果、芭樂、小番茄等。

最後高敏敏也提醒，想要健康瘦身，重點就是代謝平衡、均衡飲食，代謝平衡了就是健康的關鍵。除了遵守「35921」守則之外，也建議將甜點、零食以新鮮水果或蔬食做為代換，如果真的想吃，也必須先吃完正餐再適量享用。

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