H＆M與最時髦「100歲阿嬤」聯名此時開賣！必敗浮誇飾品搶先曝光

記者王則絲／台北報導

瑞典快時尚品牌H&M每年都引爆排隊人潮的設計師聯名系列即將登場，今年H&M找來了地表最時尚的「100歲阿嬤」艾瑞絲愛普非爾（Iris Apfel）合作，艾瑞絲是名風格大膽、超有個性的室內設計師、時裝設計師，在迎來百歲大壽之際，與H&M聯手推出致敬其個人風格的聯名系列，並將於3月31日正式開賣。雖然系列商品尚未公開，但已可從釋出的形象花絮窺見一二，以下一起來搶先看看。

▲「最時髦阿嬤」100歲生日派對。（圖／品牌提供）



艾瑞絲愛普非爾總是戴著過大的圓框眼鏡，整齊白髮以及塗得大大的紅唇，是她的招牌特色，年輕時她是室內設計師，以獨特的風格受到關注，開始與時尚品牌展開合作之路。

去年八月時，艾瑞絲愛普非爾迎來100歲大壽，H&M還特別為她舉辦了盛大的生日派對，「H&M X Iris Apfel」系列將致敬艾瑞絲愛普非爾的個人風格，推出極具魔幻色彩、充滿創意的魅力服裝，艾瑞絲愛普非爾提到：「我不認為時尚需要花很多錢才買得到。我喜歡以親民的價格做高品味的穿搭，而這恰恰也是H&M所擅長的！」

▲「H&M X Iris Apfel」系列形象幕後花絮釋出。（圖／品牌提供）



從率先曝光的形象大片幕後花絮裡可以發現，全系列以高度飽和色調組合而成，正如同艾瑞絲愛普非爾的個人喜好，「我喜歡色彩，越鮮明越棒，柔和的色調使我焦慮！我喜歡穿上鮮豔色彩時的活力和興奮感。」主要單品包括鮮豔套裝、花卉西裝服、荷葉邊連身裙、印花洋裝。

▲「H&M X Iris Apfel」系列以鮮明色調、浮誇單品為主，以致敬艾瑞絲愛普非爾的個人風格。（圖／品牌提供）



配件部分更是一大亮點，艾瑞絲愛普非爾認為：「珠寶配件才是最能變化造型的重點。」她平時就最愛浮誇、搶眼的大件飾品，這次與H&M聯名想必將大顯身手，幕後照裡可瞥見多款巨大鏈條項鍊，青蛙、甲蟲、瓢蟲、植物等叢林元素的戒指、胸針、手環⋯⋯就像艾瑞絲愛普非爾時髦又俏皮，絕對要列入必搶清單當中。

▲「H&M X Iris Apfel」聯名配件系列絕對是必敗單品。（圖／品牌提供）



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