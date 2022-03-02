美到讓人屏息！YSL粉紅皮革、蘭蔻黑金玫瑰氣墊粉餅　買來絕對捨不得用

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供、pouch_in_jeje IG、utangjin IG、arii_m36 IG、shizuka.watanabe IG

氣墊粉餅方便的上妝特性，成為很多人出門快速完妝的首選，以下就特蒐6款厲害的氣墊粉餅，包括YSL、蘭蔻、肌膚之鑰、嬌蘭都推出新的單品，一拍就可以迅速打造出細緻完美的肌膚狀態，當然絕對必收。

肌膚之鑰 恆潤光采氣墊粉霜，14g、售價3300元

肌膚之鑰推出全新恆潤光采氣墊粉霜，方形的深藍色粉盒搭配上金色的邊框，拿出來補妝絕對是全場焦點，裡面粉霜添加了珠寶級養膚精華，可以幫助肌膚迅速補充營養，打造飽滿澎潤又細緻的肌膚狀態，16H長效持妝抗暗沉。

YSL 粉紅氣墊粉餅

YSL搶先在南韓推出的粉紅氣墊粉餅，完全狙擊少女心，粉紅色的斜紋皮革，散發出珍珠色的光澤，讓人拿在手上就有粉紅泡泡，裡面採用更加細緻的網格設計，可以釋放出更為細緻、均勻的粉底，輕拍在雙頰上，可以打造出充滿光澤的底妝效果。

蘭蔻 黑色玫瑰氣墊粉餅

蘭蔻也在日本搶先發表全新的氣墊粉餅，採用黑色圓形霧面的外盒，中央運用品牌經典的金色玫瑰展現出奢華大氣的感覺，微霧光的顏色可以展現出良好的遮瑕度，達到60%，適合喜歡自然薄透妝感的人，可以輕鬆打造出零瑕疵的美肌。

嬌蘭 24K純金絲光氣墊粉餅，售價2600元

身為彩妝愛用者，一定聽說過嬌蘭「24K純金光粉底液」的名號，因為上妝效果可以呈現出貴婦般的奶油肌，卻不顯油光，因此大受歡迎，從它延伸，再度添加10倍的24K金，專為亞洲女性設計的「24K純金絲光氣墊粉餅」誕生，輕拍就有高雅又內斂的肌膚光澤，就像是為肌膚注入滿滿膠原蛋白的效果，光澤卻又不泛油膩，讓人一用就會愛上。

Sisley 璀璨鑽白氣墊精華，售價3700元

植物養膚專家Sisley在春季也推出「璀璨鑽白氣墊精華」，上妝同時養膚的概念，裡面添加了多種植物精華，可以美白肌膚，同時打造出輕透裸光的肌膚妝效，恰到好處的遮瑕度，在遮蓋瑕疵的同時，一點都不會顯出厚重感，創造類似第二層肌膚的質感，改善膚色不均、暗沉的狀況出現，非常適合任何膚況的人使用。

Dior 超完美超完美氣墊粉餅 經典NEW LOOK，售價2600元

以經典的千鳥紋設計出包裝，深藍色的紋路搭配上粉盒，中央印有品牌LOGO字樣，比起一般的氣墊粉餅看起來氣勢又更強了幾分，裡面的粉餅擁有強力的遮瑕度，可以輕拍出霧面感的底妝效果，打造出完美無瑕的肌膚狀態。