fb ig video ETtoday search mobile

美到讓人屏息！YSL粉紅皮革、蘭蔻黑金玫瑰氣墊粉餅　買來絕對捨不得用

>

記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供、pouch_in_jeje IG、utangjin IG、arii_m36 IG、shizuka.watanabe IG

氣墊粉餅方便的上妝特性，成為很多人出門快速完妝的首選，以下就特蒐6款厲害的氣墊粉餅，包括YSL、蘭蔻、肌膚之鑰、嬌蘭都推出新的單品，一拍就可以迅速打造出細緻完美的肌膚狀態，當然絕對必收。

肌膚之鑰 恆潤光采氣墊粉霜，14g、售價3300元

▲肌膚之鑰,YSL,嬌蘭,sisley,lancome,蘭蔻。（圖／IG、品牌提供）

肌膚之鑰推出全新恆潤光采氣墊粉霜，方形的深藍色粉盒搭配上金色的邊框，拿出來補妝絕對是全場焦點，裡面粉霜添加了珠寶級養膚精華，可以幫助肌膚迅速補充營養，打造飽滿澎潤又細緻的肌膚狀態，16H長效持妝抗暗沉。

YSL 粉紅氣墊粉餅

▲肌膚之鑰,YSL,嬌蘭,sisley,lancome,蘭蔻。（圖／IG、品牌提供）

YSL搶先在南韓推出的粉紅氣墊粉餅，完全狙擊少女心，粉紅色的斜紋皮革，散發出珍珠色的光澤，讓人拿在手上就有粉紅泡泡，裡面採用更加細緻的網格設計，可以釋放出更為細緻、均勻的粉底，輕拍在雙頰上，可以打造出充滿光澤的底妝效果。

蘭蔻 黑色玫瑰氣墊粉餅

▲肌膚之鑰,YSL,嬌蘭,sisley,lancome,蘭蔻。（圖／IG、品牌提供）

蘭蔻也在日本搶先發表全新的氣墊粉餅，採用黑色圓形霧面的外盒，中央運用品牌經典的金色玫瑰展現出奢華大氣的感覺，微霧光的顏色可以展現出良好的遮瑕度，達到60%，適合喜歡自然薄透妝感的人，可以輕鬆打造出零瑕疵的美肌。

嬌蘭 24K純金絲光氣墊粉餅，售價2600元

▲氣墊粉餅,氣墊粉霜,底妝,sisley,嬌蘭,Dior。（圖／品牌提供）

身為彩妝愛用者，一定聽說過嬌蘭「24K純金光粉底液」的名號，因為上妝效果可以呈現出貴婦般的奶油肌，卻不顯油光，因此大受歡迎，從它延伸，再度添加10倍的24K金，專為亞洲女性設計的「24K純金絲光氣墊粉餅」誕生，輕拍就有高雅又內斂的肌膚光澤，就像是為肌膚注入滿滿膠原蛋白的效果，光澤卻又不泛油膩，讓人一用就會愛上。

Sisley 璀璨鑽白氣墊精華，售價3700元

▲氣墊粉餅,氣墊粉霜,底妝,sisley,嬌蘭,Dior。（圖／品牌提供）

植物養膚專家Sisley在春季也推出「璀璨鑽白氣墊精華」，上妝同時養膚的概念，裡面添加了多種植物精華，可以美白肌膚，同時打造出輕透裸光的肌膚妝效，恰到好處的遮瑕度，在遮蓋瑕疵的同時，一點都不會顯出厚重感，創造類似第二層肌膚的質感，改善膚色不均、暗沉的狀況出現，非常適合任何膚況的人使用。

Dior 超完美超完美氣墊粉餅 經典NEW LOOK，售價2600元

▲氣墊粉餅,氣墊粉霜,底妝,sisley,嬌蘭,Dior。（圖／品牌提供）

以經典的千鳥紋設計出包裝，深藍色的紋路搭配上粉盒，中央印有品牌LOGO字樣，比起一般的氣墊粉餅看起來氣勢又更強了幾分，裡面的粉餅擁有強力的遮瑕度，可以輕拍出霧面感的底妝效果，打造出完美無瑕的肌膚狀態。

關鍵字：

肌膚之鑰, YSL, 嬌蘭, sisley, lancome, 蘭蔻

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

買之前先想4件事情！戒掉買一堆都用不到惡習　回歸清爽極簡生活

買之前先想4件事情！戒掉買一堆都用不到惡習　回歸清爽極簡生活

女團怎麼舞動髮絲都不亂！4招固定法讓頭髮紋風不動

女團怎麼舞動髮絲都不亂！4招固定法讓頭髮紋風不動

有這兩點「睡眠症狀」要注意了！很可能是憂鬱症前兆

有這兩點「睡眠症狀」要注意了！很可能是憂鬱症前兆

年紀越大、桃花越多的3星座！TOP 1活得熱烈又精彩，當然是「異性吸引機」 饗食天堂吃到撐才750元！爐烤牛排、德國豬腳　200種美饌任你挑 精緻女孩必買的3款氣墊粉餅　TOP 1加了10倍24K金打造質感肌 王淨素顏也很上鏡　靠「雙膜法」敷出發光肌 30歲前一定要懂的3件事！尤其是TOP 2更是自信立命的根本 楊冪身上「蝴蝶鏤空」位置好害羞！復古港風造型贏了迪麗熱巴 難怪白不了！皮膚科醫師揭「3種NG飲食」讓你暗沈蠟黃還變老

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面