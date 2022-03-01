難怪白不了！皮膚科醫師揭「3種NG飲食」讓你暗沈蠟黃還變老

▲皮膚科醫師指出有些NG飲食習慣會破壞肌膚的白皙透亮。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

明明很努力防曬，美白產品也天天用，肌膚看起來還是暗沈發黃，甚至容易出油？其實不是你做錯保養，問題可能就出在飲食上！知名皮膚科醫師廖苑利就分享，雖然不是吃黑色食物就會讓你變黑，但有些飲食習慣會造成身體作息或荷爾蒙分泌變得比較紊亂，影響到肌膚狀態，變得暗沈發黃、出油多，甚至長皺紋，想要改善這些情況，快把以下3種NG飲食習慣改掉。

NG 1：高脂肪含量的食物



臨床上發現有很多體重過重的人，無論男性或女性，通常在膚色上會顯得比較暗沈無光，特別是有皺摺處的肌膚，像脖子、腋下或胯下，有可能會產生比較多的色素沈積，就容易看起來黑黑髒髒的。

在飲食上，雖然脂肪不是讓人直接變黑的因素，但攝取過多脂肪造成過度肥胖，就會產生皮膚皺摺，就容易造成以上情況，也叫做「黑素素棘皮症」，所以對於高脂肪的食物建議還是要盡量避免。

NG 2：高糖份食物



高糖份食物可能會使皮膚的膠原纖維蛋白產生「糖化作用」，讓膠原纖維蛋白變質，變得比較粗，這會影響在肌膚光線的折射下，看起來就沒這麼透亮，這也是導致很多人皮膚看起來暗沈蠟黃的一個原因。

NG 3：吸菸



菸裡所含的尼古丁會把皮膚給「燻黃」，除此之外，吸菸也會使得膠原纖維蛋白提早老化，使皮膚衰老。尤其是長皺紋，很多吸菸的人，除了眼睛周圍有紋路，在嘴巴周圍一圈也很容易長皺紋。

有吸菸習慣的人，沒辦法一下子戒除的話，建議可以慢慢地把吸菸次數、份量減少，且平時可以多吃像是藍莓、蔓越莓、黑莓、朝鮮薊、綠花椰等抗氧化食物，或是高單位的維生素C，可以幫助改善。

除了以上3種飲食、習慣要避免，廖醫師也建議，平時可以多吃含有抗氧化成分的蔬果，可協助身體清除很多自由基，並可輔助黑色素細胞的美白功效，屬於間接性美白，讓膚色在亮白的過程裡變得更加透亮、健康。

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