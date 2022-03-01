一盒打造澄澈大眼！春季最新「輕盈系眼影盤」集合

▲眼影盤活用度高，可甜可辣隨你搭配。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

春季即將到來，換上輕盈系眼影，打造深邃澄澈雙眸，《ET FASHION》盤點人氣眼妝彩盤，一盤在手，創造出眼妝無限可能。

▲SHISEIDO 心機彩粧 熱戀巧克力拼色眼影，1,370元。

自己的眼影盤自己組，資生堂心機彩粧推出熱戀巧克力拼色眼影，包括4大人氣色系搭配17款特調色選，可以組合出超過2000種不同配色，挑選自己喜愛的顏色，完全零廢色。

▲TOM FORD 高級訂製四格眼盤，3,180元。

被全球美妝迷譽為「一生之中一定要擁有一次的神級眼影」，今年3月推出全新眼影質地「水緞絲光」，極度細緻絲滑，彷彿流動布料綿密一抹服貼於肌膚紋理，3款全新色調，從人氣經典的玫瑰、可可色調到時髦橘金配色，款款百搭不出錯。

▲Shu uemura 時尚大師9色眼影盤，2,300元。

將寧靜象牙裸、奶油白霜、沙漠大地等等化為高級感淡漠風的色彩，為眼眸增添高冷的時尚氣氛，植村秀精準調出9款高實用性的冷淡沙色調，眼妝絕不顯髒、不顯暗沉。

▲THE FACE SHOP 幻彩時刻四色眼影盤，590元。



幻彩時刻四色眼影盤系列，內含4種活用度高的色調與多樣質地，一盤搞定打底、重點色、打亮及眼影，輕鬆完成精緻眼妝，輕巧造型，隨身攜帶也不佔空間。

▲INTEGRATE 光燦甜星眉眼盤限定組，11g，650元。

全新燦甜星眉眼盤，一盒輕鬆完成眼影、眉毛、鼻影、眼線、打亮5大妝效，共推出兩款色調，分別為暖調橘棕和仙氣藕粉色，幫助加強深邃輪廓，讓五官更立體。