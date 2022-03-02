「小S女兒」撞包巨星Lisa沒輸！　16歲「超長美腿」驚艷粉絲

記者王則絲／台北報導

女星小S（徐熙娣）大女兒Elly（許曦文）以一張「高級臉」走紅，模特兒身材與高冷氣質獲得不少品牌愛戴，近日Elly於IG上貼出一則穿搭照，手上拎著CELINE最新包款，正好與Lisa撞包撞個正著，不過Elly一點也沒輸，只見她抬腿踢牆氣勢噴發，一雙超長的腿驚艷粉絲，直呼：「長腿美眉！」

▲Elly於IG上釋出最新穿搭照曬包。（圖／翻攝自IG@polarbearelly）



Elly 1月時才迎來16歲生日，被小S嗆說：「我16歲都談過幾次戀愛了！」而引發話題，青澀少女模樣已逐漸長成定型，變得更加成熟漂亮了。

這次Elly拎著CELINE最新包款「Cuir Triomphe」鍊條手袋，碰巧與CELINE代言人Lisa撞包，Lisa頂著粉紅髮色、戴著墨鏡，巨星架勢十足，以酷帥的街頭Ｘ西裝混搭風來駕馭這款新手袋，很Lisa的風格。

▲Elly與Lisa碰巧撞包。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）



而Elly的演繹也很有看頭，她直接抬起一隻腳抵著牆，展現舞蹈底子的柔軟筋骨，手拿著包包穿過腿下方來擺拍，高難度姿勢配上她的厭世神情時尚感爆棚，粉絲們更是被她的長腿給吸走目光，驚艷直呼：「長腿美眉」、「腿好長！」

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