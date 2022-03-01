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少吃還是瘦不下來！營養師曝「5大原因」，你也中了嗎？

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▲▼營養師曝瘦不下來5個原因。（圖／Unsplash）

▲少吃仍瘦不下來，營養師提出5種可能性。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

減重第一步就是要管住嘴，但是為什麼控制了飲食，還是胖呢？營養師朱瑞君在粉絲專頁分享，體內代謝率降低可能和以下5個原因有關，你中了幾項呢？

#體內累積環境荷爾蒙

空氣汙染、使用塑膠製品等，都會使身體累積環境荷爾蒙，當它們蓄積在脂肪細胞，就會鎖住脂肪，因此不斷的堆積而無法燃燒，建議可以透過攝取大量蔬果，幫助體內淨化。

▲▼營養師曝瘦不下來5個原因。（圖／Unsplash）

#腸道菌不平衡

當腸道菌的種類越少，有可能就會導致代謝下降。這時不妨補充益生菌，或是吃發酵食物、酵素等幫助腸道有好的環境給菌生長，同時幫助調節腸道菌及腸道清理。

#肌肉少、脂肪多

肌肉的熱量代謝效率相較脂肪高，若體內肌肉少、脂肪多會讓身體進入肥胖的惡性循環，建議透過運動與蛋白質的補充幫助增肌減脂。

▲▼營養師曝瘦不下來5個原因。（圖／Unsplash）

#水腫虛胖體質

水分無法排除，身體容易看起來臃腫，而中醫說體內濕氣重，也是會影響體內代謝循環，廢物無法排除，導致肥胖。建議多攝取蔬果、綠茶、紅豆水等，幫助消水腫。

#營養不足

當吃的食物減少，幫助體內燃燒脂肪的營養也會變得不夠，原來肥胖竟是營養不良造成的， 建議額外補充幫助身體代謝、燃脂的保健食品，讓你事半功倍。

▲▼少吃還是胖！營養師曝「瘦不下來5個原因」 。（圖／翻攝自FB/輕鬆瘦營養師 朱瑞君）

▲（圖／翻攝自FB/輕鬆瘦營養師朱瑞君）

關鍵字：

瘦不下來, 原因, 營養師, 營養師朱瑞君

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