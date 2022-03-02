皮膚科醫師教「精華疊擦」必知3大原則　亂擦小心浪費錢

▲皮膚科醫師教疊擦精華需要注意的3大關鍵。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導

濃縮了許多有效護膚成分、營養的精華，對許多人來說是保養品中最重視的品項，而精華能不能疊加使用，更是很多人非常關心的話題。小紅書上知名皮膚科醫師丹妮就解答，精華可以疊加，但要記住3個原則，以免提高功效不成，反而白白浪費錢，還起屑、用得不舒服。

1.先稀後稠



疊擦精華建議先擦質地較稀、較清爽，再擦質地較稠的，因為質地清爽的產品，所含的增稠劑和成膜劑相對較少，放在前面用就不太會影響產品的吸收，如果把質地較稠的放在前面，那後面擦的精華還得先經過前面那一層，才能作用到皮膚上，第二層可以說是白塗了。

2.由裡及表



精華的疊擦順序，也跟該產品功效是作用於肌膚哪一層有關。簡單的來說，就是把抗老抗炎的精華產品放在前面，美白修護功能放中間，保濕則要放最後。抗老抗炎的成分是需要在真皮層發揮作用的；而美白修護的部分，因黑色素是在表皮基底層逐漸往上，屏障修護也是相對比較靠外的；最後，保濕是具有封閉性的，會像一個蓋子一樣覆蓋在皮膚上，防止肌膚水分的散失。

3.疊擦不超過2個



如果疊擦了2個精華，就相當於已經給皮膚拉了兩層網，後面的產品成分其實很多都已經進不去了，等於白白浪費了。醫師提醒，如果說你真的有很多精華想用，也有很多的護膚需求，建議可以分成早上＆夜晚來用，早上使用以抗氧抗炎等功能為主的精華，晚上就以抗老、美白、修護等功能型精華為主。

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