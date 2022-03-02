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營養師曝「咖啡熱量表」，喝錯「這款」一個月恐胖2.4kg

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▲▼營養師曝咖啡熱量表。（圖／Unsplash）

▲喝錯咖啡小心爆肥。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

你也是咖啡控嗎？現代人生活忙碌，每天一杯咖啡已成為例行公事，為了讓自己保持清醒、提升工作效率，但是你真的喝對了嗎？營養師余朱青在臉書專頁提醒大家，攝取過量咖啡因恐造成身體負擔，甚至會讓你越來越胖，一起來了解！

▲▼營養師曝「咖啡熱量表」。（圖／翻攝自FB）

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

現代人只要一天不喝咖啡就不對勁，咖啡的確是提神飲品，但是喝錯小心傷身又變胖，營養師余朱青教你正確喝咖啡，喝進口同時，務必了解咖啡熱量，明明都是咖啡，但是熱量卻差很大。

她進一步分享，咖啡粉本身其實沒什麼熱量，會讓熱量暴增的，其實都是那些加入咖啡裡的東西，她以摩卡咖啡為例，裡面添加的牛奶和巧克力讓熱量暴增，若是連續喝30天，熱量就高達18150大卡，換算成體重，大約會增加2.4kg重量。

▲▼營養師曝咖啡熱量表。（圖／Unsplash）

▲營養師建議美式是首選。（圖／Unsplash）

她說道，儘管咖啡可以提升代謝力，但若挑選熱量過高的咖啡，提升的代謝力也遠遠亂後變胖速度，因此她分享，若是離不開咖啡，建議選美式最好，因為它是濃縮咖啡加水稀釋而成，熱量非常低，在提神之餘也不怕給身體帶來多餘負擔。

最後她也提醒，咖啡雖然能提神、幫助代謝，但若是有心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠患者、孕婦、含銅，最好減少或是不要飲用含有咖啡因的飲品最好。

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關鍵字：

咖啡, 熱量表, 營養師, 營養師余朱清

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