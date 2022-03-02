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2022必買「神級精華」新品！belif花束精華、蘭芝「小水精」被問翻

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▲▼ Kiehl’s、蘭芝推神級精華新品。（圖／品牌提供）

▲蘭芝、Kiehl's都針對「乾燥」問題推出超強精華新品。

記者張毓容／台北報導　圖／品牌提供、記者張毓容攝

春天即將來臨，你的保養品準備好換季了嗎？2022開始沒多久，已有不少品牌都推出了重量級精華新作，從保濕修護、美白到抗老都有，像是Kiehl’s就針對「乾老化」推出含有植物萃取精油的全新「植萃藍鑽修護激萃」；而蘭芝超人氣「小水精」水酷修護保濕精華則推出第七代升級版，保濕力更強化，同時還能舒緩、修復，促進角質健康。

▲▼ 2022必買神級精華新品！蘭芝小水精 。（圖／品牌提供）

▲belif 花束亮顏精華，50ml，NT$1,850。

韓國植萃品牌belif將花朵中蘊含的生命力成分融入到保養品中，推出全新「花束亮顏精華」。全成份皆來自愛丁堡草本農場栽植的天然植物花朵，添加蜜蜂花、迷迭香、辣木籽油、玫瑰花及蒲公英根等成分，還含有提煉自花朵中的高濃度天然維他命B3和維他命C，快滲透到皮膚深層，改善暗沈，修護敏弱肌膚，同時延緩肌膚老化速度、維持肌膚彈性及光澤。

▲▼ 2022必買神級精華新品！蘭芝小水精 。（圖／品牌提供）

▲肌膚之鑰 塑妍逆引鑽白菁萃，30ml，NT$3,050。

適逢40週年的肌膚之鑰，今年推出歷時15年研究的全新亮白力作「塑妍逆引鑽白系列」，透過2大超效鑽白科技成分，從源頭提亮膚色，有效幫助淡化黑斑，強化肌膚防禦力和修護力，使肌膚恢復明亮光滑的嫩白好氣色。

其中「塑妍逆引鑽白菁萃」就注入海洋嫩白酵素與專利3倍高濃度4MSK成分，並經過百次配方精進，打造出絲滑柔潤的質地，一抹滲透肌底，賦予肌膚透亮光澤、持久保濕，更蘊含鳶尾花精華、柴胡皂苷精華等珍貴植萃抗老成分，可強化肌底立體輪廓、改善細紋、穩定膚況。

▲▼ Kiehl’s、蘭芝推神級精華新品。（圖／記者張毓容攝）

▲▼ Kiehl’s、蘭芝推神級精華新品。（圖／記者張毓容攝）

▲Kiehl’s 植萃藍鑽修護激萃，30ml，NT$2,200。

Kiehl’s發現，不少年輕肌膚也提前出現「乾老化」問題，陷入越乾越快老、越老越乾燥的惡性循環，而「油」則是修護乾老化的有效成分之一，因此打造出含有植物萃取精油的全新「植萃藍鑽修護激萃」。

將於3月上市的「植萃藍鑽修護激萃」由99.4%天然成分組成最接近人體肌膚分泌油脂的激萃，更富含時鐘草、角鯊烷、天竺葵、荷荷芭油等10大複合植物精萃，可穩定水油平衡，滋潤因乾老化導致的肌膚乾燥並預防水分散失，強化肌膚屏障及修護力，改善因乾燥導致的暗沈、粗糙、細紋等問題。而其細膩分子不僅滲透、吸收快，輕盈質地使用起來更沒有油膩感。

▲▼ Kiehl’s、蘭芝推神級精華新品。（圖／品牌提供）

▲▼ Kiehl’s、蘭芝推神級精華新品。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE 水酷修護保濕精華，50ml，NT$1,650。

因應新型態數位生活所帶來的「數位乾燥」，使現代人肌膚受損越來越嚴重，蘭芝今年3月將推出全新升級第七代「水酷修護保濕系列」，以口服保健食品成分「褐藻醣膠」研發出獨家類奈米等級 「藍色玻尿酸」，可層層滲透、深入肌底，強化肌膚保濕力，同時能舒緩、修復及強化屏障，促進角質健康。

全系列升級的「水酷修護保濕系列」，其中又以有「小水精」之稱的水酷修護保濕精華人氣最高，獲得多位韓國女星喜愛代言，更被韓妞封為「國民保濕精華」，全新第七代「小水精」保濕力提升6倍，一整天水潤有感，修護力也更提升，強化肌膚屏障，保護受損肌膚，溫和零刺激配方，連敏感肌也能使用。

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►超強「抗乾」神精華！Kiehl’s藍鑽修護激萃、蘭芝「小水精」女星也愛用

關鍵字：

保養, 護膚, 精華, 精萃, 保濕, 修護, 舒緩, 抗老, 美白, 亮白, Kiehl’s, 契爾氏, LANEIGE, 蘭芝, belif, 肌膚之鑰, CPB

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