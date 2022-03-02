《鬼滅之刃》聯名餐點好高級！伊之助日輪刀麵包棒、炎柱泰式酸辣湯必吃

實習記者吳昀庭／綜合報導

日本動漫《鬼滅之刃》的聯名越出越狂，先前才宣布和日本航空ANA推出主題班機，現在又與日本東京的新大谷飯店合作，帶來一系列結合角色特色的餐點，像是伊之助日輪刀造型麵包棒、炎柱泰式酸辣湯都令人印象深刻，還有以音柱、炎柱等8位角色為靈感設計的夢幻飲品。

▲《鬼滅之刃》與日本新大谷飯店推出聯名餐點。（圖／翻攝自prtimes.jp，下同）



《鬼滅之刃》與日本新大谷飯店合作，在他們頂樓的自助餐廳Tower Restaurant以「鬼不來的餐廳」為主題，提供一系列《鬼滅之刃》聯名餐點。一到餐廳就像走進了動漫世界，馬上被滿滿鬼滅角色和紫藤花裝飾包圍。

《鬼滅之刃》聯名餐點將角色特徵融入其中，像有一道開胃菜就以伊之助的日輪刀靈感設計，長長的麵包條代表日輪刀，外層包裹了生火腿，重現鋸齒狀質感。另一款小點以善逸最愛的煙燻鰻魚，搭配豆漿奶油製成。還有一款「炎柱泰式酸辣湯」，用火紅的湯頭，做出煉獄杏壽郎熾熱的無意識領域。

除了食物，也有推出8款無酒精雞尾酒，像「炎柱款」就用白桃、李子、蔓越莓，做出鮮豔的紅、黃色澤，「音柱款」使用玫瑰香料製成，喝起來清爽無負擔，飲品還會隨著時間改變顏色，其他還有綠色、藍色、紫色等五顏六色的夢幻飲品，分別代表不同的角色。

喜歡卡通人物聯名餐點的話，日本茶餐廳RESTAURANT 1899 OCHANOMIZU近期則與人氣角色「拉拉熊」合作，推出一系列餐點。「拉拉熊咖哩飯」把飯做成拉拉熊形狀，躺在咖哩醬裡模樣超Q，另一款甜點以草莓、抹茶凍、蛋糕等多種原料打造，口感豐富有層次，最上層擺了超可愛的小白熊造型牛奶布丁，還有以拉拉熊、小白熊、小黃雞為靈感設計的3款日本茶拿鐵。

►《鬼滅之刃》「九柱」班機登場！空姐穿禰豆子圍裙、還能吃到炎柱便當

►《鬼滅之刃》性感內衣又來了！「音柱」寶石加上去太華麗