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三宅一生配件超甜價！2980元就能入手　大熱門BAOBAO也在列

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文／C編

三宅一生擅長以幾何圖形設計出包包，讓原本簡約的單品變得有趣又立體，「Her森森」推出「日系精品三宅一生特選」活動，推出眾多款三宅一生的斜背包、圍巾、零錢夾、名片夾等小物，而且價格超優惠，小資女一定要搶的啊！

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▲三宅一生,BAOBAO,包包,圍巾,精品,時尚,Her森森,。（圖／Her森森）

▲三宅一生配件很有特色，2980元起。點我購買

ME系列 漸層條紋摺疊斜背包（三色選），售價5800元、特價3888元

跳脫一般包包的框架，三宅一生的條紋摺疊斜背包，採用漸層布料設計，三角形折線展現品牌對布料的專精，打開或是放著的時候，會呈現出多樣的形狀，當然也可以輕鬆折起收納，當作購物袋也很適合。

Me系列KONBU波浪繩結斜背包（多色選），售價5780元、特價4980元

以繩結一圈圈纏繞質感設計的斜背包，有綠、黃、紅等多種繽紛色選可以選擇，小巧的設計，但手機、口紅、氣墊粉餅都能輕鬆收納，背在身上不管是穿牛仔褲還是裙裝都很亮眼，讓人一眼就可以聚焦。

BAOBAO幾何皮質L拉鍊零錢夾（三色選），售價9680元、特價7380元

三宅一生的BAOBAO超受歡迎，幾何線條、輕盈包身，讓包包可以呈現出與眾不同的樣貌，皮質的設計又更增添了好質感，L型的拉鍊零錢夾，大開口的角度拿錢方便好使用。

BAOBAO 3x4霧面雙色名片夾（多色選），售價6280元、特價5480元

霧面設計的BAOBAO名片夾，看起來頗有質感，拿在手上小巧精緻，可以稍微彎曲的包體，呈現出另類的立體度，很有特色，可以輕鬆收納多張卡片，上蓋還有製作小夾層，名片也可以輕鬆收起，實用度爆高。

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▲三宅一生,BAOBAO,包包,圍巾,精品,時尚,Her森森,。（圖／Her森森）

▲三宅一生配件很有特色，2980元起。點我購買

PLEATS PLEASE菱形百褶圍巾（任選），售價9380元、特價2980元

以經典的皺褶呈現出的菱形圍巾，很適合春天，在脖子使用一條亮色的單品，立刻就可以呈現出時髦優雅的氛圍，為整體造型加分，看起來繽紛又有活力。

關鍵字：

三宅一生, BAOBAO, 包包, 圍巾, 精品, 時尚, Her森森

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