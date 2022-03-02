泫雅早春「保守」穿搭藏小心機　4套造型不忘辣曬逆天長腿

實習記者施至真／綜合報導

南韓女星泫雅憑著惹火身材和艷麗外表，收割千萬粉絲的心，時尚資源豐富的她，經常曬出各種亮眼單品，引來網友熱議。近日泫雅在IG貼出穿著d'zzit 2022早春系列的穿搭美照，相比以往袒胸露背的大膽造型，此次「帶貨」的時尚單品可說是內斂百搭，雖然相較保守，但身為「性感小野馬」泫雅還是不忘秀出驚艷長腿，讓網友直呼：「長腿女神絕了！」，今天就來一起學習泫雅的氣勢早春穿搭。

＃收腰連身短裙是踏青首選

泫雅這套連身短裙以藏藍色為底色，布面印有不規則的白花紋，腰間搭配白色綁帶製造收腰效果，再加上平口抓皺設計，使這件連身短裙雖然看似保守，卻小露心機，將泫雅傲人的上胸與性感鎖骨一覽無遺。另外，黑白撞色的瑪莉珍鞋和漁夫帽，巧妙的為連身短裙製造層次感，使整體造型更加和諧，簡約不浮誇的收腰連身短裙絕對是春天踏青首選單品。

＃短褲多層次穿搭也有質感

白色上衣搭配牛仔短褲，是絕對不出錯的經典穿搭，不過泫雅身為「性感小野馬」，如此簡約的搭配對她來說似乎不夠亮眼，除了使用率性皮帶增加造型，她還在白色高筒襪中加入黑色網格絲襪，立刻變身酷辣長腿女神，讓粉絲驚艷直呼：「長腿女神絕了」、「這個腿實在是沒話說」、「穿搭天花板」。

▲加入黑色網格絲襪，穿搭層次馬上不一樣。（圖／翻攝自IG@ hyunah_aa，下同）

＃亮色系套裝最有氣勢

誰說粉嫩套裝不能有氣勢？泫雅這回穿上粉色丹寧套裝，並將胸前兩顆鈕扣微微解開，製造V領效果，另外搭配灰色麂皮V口靴，使整體穿搭兼具活潑俏皮與辦公室女強人的氣勢態度。

▲氣勢女強人也可粉粉嫩嫩。

＃棋盤格元素依舊是大勢

最後一套繽紛棋盤格針織緊身裙，選用質地柔軟的絨毛針織布製成，上頭多色相間的方格元素，是近年最火的棋盤格紋，另外搭配同款罩衫外套，即使不敢展露好身材，也能安心穿出時尚感，想要走在時尚前沿的姐妹，快來學習泫雅可鹽可甜的棋盤格穿搭。

▲棋盤格仍是大勢，姐妹們春天必收入一件。

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