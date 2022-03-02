Krystal霸氣甜摟金材昱畫面曝光！　穿迷你裙洩「裙底風光」

記者王則絲／台北報導

韓星Krystal（鄭秀晶）、金材昱主演新劇《Crazy Love》即將開播，近日兩人合體登上韓版《COSMOPOLITAN》雜誌，拍攝一組時尚畫報，Krystal身穿斜肩連身褲霸氣甜摟金材昱，下秒換上豹紋迷你裙大秀「裙底風光」，洩白皙腿根，帥辣並存的風格電翻粉絲。

▲Krystal、金材昱主演新劇《Crazy Love》即將開播。（圖／翻攝自KBS）



當「冰山美人」Krystal遇上有「行走賀爾蒙」之稱的金材昱，許多網友都覺得兩人高冷的外型超速配，兩人主演新劇《Crazy Love》即將於3月7日開播，劇情描述一位數學老師與秘書之間的浪漫愛情故事。近期還有主演一部夯劇《警察課程》的Krystal，甚至才剛拿下時尚包袋品牌CHARLES& KEITH的代言人大位，可說是勢不可擋。

這次為宣傳新戲，Krystal與金材昱合體登上雜誌畫報，Krystal身穿MUSEE的斜肩連身褲，霸氣勾著穿著白襯衫的金材昱，形成散發一股性感氣息的畫面，而光環勢必要讓給女主角，Krystal下秒換上豹紋迷你短裙造型，裙子短到紮進去的白襯衫下襬都露出來了，展露另類的「裙底風光」，一雙白皙腿根更是火辣破表。

另一套深V西裝造型也很有看頭，Krystal穿著BONBOM的水藍色縮腰闊肩西裝，搭配貼身喇叭褲，加上微濕髮的髮型，同時展現性感與帥氣的氛圍，很有Krystal強烈的個人風格。

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