《少年法庭》金惠秀51歲凍齡美顏5秘訣　不吃2食物是關鍵

實習記者施至真／綜合報導

Netflix韓國律政劇《少年法庭》一上線就衝上排行榜，劇中除了真實改編的案件，以及種種揪心情節外，最令觀眾目不轉睛的絕對是披上法袍的法官沈恩錫（金惠秀飾），51歲的青龍影后金惠秀繼2020年《Hyena》後，時隔兩年再推新作，依舊亮眼動人，而她的凍齡美顏也再次成為熱議話題，以下5點凍齡秘密先筆記。

＃個性溫和是凍齡妙藥

金惠秀在《少年法庭》中飾演個性火爆、冷酷的精英法官，不知道有多少觀眾被氣場爆棚的她給圈粉呢？私底下的她可不像劇中那麼火爆豪爽，反而相當溫和。事實上，好脾氣正是她凍齡的關鍵之一，因為不易生氣，所以隨時都能保持愉悅、舒暢的好心情，身心健康自然就不容易老。

＃上妝後必須確實卸妝

儘管只是擦防曬或是畫淡妝，都不能因為偷懶而不卸妝，好的皮膚保養架構建立在正確的洗卸保養上，因此金惠秀會利用濕敷眼唇卸妝液的方式，先將眼妝及唇妝卸除乾淨，再使用溫和的卸妝油將剩餘的殘妝卸除乾淨，最後再以微溫水和洗面乳清洗。

▲51歲金惠秀肌膚依然透亮的秘訣就是徹底做好臉部洗潔。（圖／翻攝自IG@hs_kim_95，下同）

＃保養按摩養成彈嫩肌

為了降低臉部肌膚受到的刺激，潔面後金惠秀會使用冰鎮過的化妝水，利用濕敷方式為皮膚補充水分，等補水完成後，再使用精華液按摩全臉，消去水腫並緊致臉部線條，最後在利用眼霜按摩眼周脆弱敏感的肌膚，打造閃亮的精緻電眼。

＃原型食物搭配運動是減脂關鍵

健康減脂要多吃原型食物和運動，雖然都是老生常談，卻也是最快速有效的美顏方式。凍齡女神金惠秀就秉持著這項原則，每天堅持補充多種不同種類的蔬菜與蛋白質，減少身體負擔，另外，為了保持彈嫩美顏，除了勤擦保養品外，她也習慣從藍莓、番茄等水果中，攝取天然的抗氧化維生素。

▲除了飲食，金惠秀也有固定運動的好習慣。

＃泡麵和速食是致命毒藥

雖然秉持著多吃原型食物的原則，但還是會有忍不住想吃垃圾食物的時候，金惠秀表示，真的想吃美食的時候就放膽去吃，才不會因為爆食而變成反效果。另外，她認為偶爾滿足「口腹之慾」沒關係，但她依然堅持不吃高油、高鹽的泡麵和速食料理。

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