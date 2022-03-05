COACH包下殺1.9折超划算！人生第一咖精品包就從它開始

文／C編

COACH的價格以精品來說，不算太貴，因此受到很多小資女的喜歡，從小配件到各式包款都非常熱賣，「Her森森」推出「COACH最夯包配件特輯」，有火紅的馬鞍包、相機包、饅頭包、波士頓包等等可以挑選，原價3萬元、特價5780元，等於激殺1.9折，可以說是滿足了眾多女孩的夢想，人生第一個精品包就從它開始。

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COACH馬鞍包、相機包、腰包、後背包、波士頓包等（任選），售價30000元、特價5780元

COACH的包包好看又實用，各種顏色、包型通通都有，其中最推薦的當屬馬鞍包和相機包，不管是容量還是袋型都很受到歡迎，而且什麼都可以放得下，又不會過於大，很適合約會、上班使用。

COACH 金馬車LOGO丹寧布紋拼接皮革掀蓋斜背包（藍色），售價18500元、特價4680元

丹寧布紋的設計，展現出休閒的風格，很適合旅行中使用，不但可以展現出悠閒的氛圍，藍色的包款搭配T恤、大學T，就顯得很青春洋溢，大學生背也是沒問題，重點是價格很可以。

COACH 新款浮雕馬車LOGO素面／拼接皮革翻蓋短夾（任選），售價3280元、特價2980元

近年非常流行小廢包，背在身上可愛又時髦，想用這麼小的包包，皮夾也不能太大，短夾就是很好的選擇，浮雕的馬車LOGO搭配拼接的皮革，展現出更加活潑的感覺，即使是基本款的黑、白色也不無聊。

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COACH 立體LOGO斜紋馬車印花L拉鍊手拿包（任選），售價1580元、特價1549元

去便利商店、住家附近吃個飯，小小的手拿包最適合，放進簡單的隨身物就能出門，也可以當作包中包，放進大包包裡面，輕鬆收納各種卡夾、發票、鈔票等等，讓大包包有條不紊。