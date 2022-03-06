女生寵愛自己的8樣必收好物　花卉藤編包、金魚水晶跟鞋趁機入手

實習記者吳昀庭／綜合報導

38婦女節來臨，女孩們趕快趁著檔期，添購一些春日配件、保養道具，寵愛最獨特的自己。這裡以「小眾包款」、「特色鞋履」、「春日香氣」、「保養神器」4大類為主，精選出8樣必收好物，適合送給自己當禮物。

【小眾包款】

1.vasanathailand 迷你花卉藤編水桶包

來自泰國的藤編水桶包充滿春日氣息，以藤條結合皮革、布料製成，淺色手工編織，配上焦糖棕、暖陽黃、天空藍等皮革花朵點綴，拎出門馬上散發清新溫柔氣息。







▲vasanathailand 迷你花卉藤編水桶包。（圖／Pinkoi提供，下同）



2.knackbag 手機側背包

近期很流行小巧輕便的手機包，這一款造型簡約，以白色帆布為底，配上不同色系的邊框，選擇粉紅、奶茶等色系，背起來浪漫可愛。

【特色鞋履】

1.House of Avenues 小方頭金魚蝴蝶結水晶跟鞋

春天換上清新風鞋履，會讓腳步也變得輕盈。香港品牌House of Avenues的金魚蝴蝶結水晶跟鞋，以復古的方頭設計配上金魚蝴蝶結，晶瑩剔透的水晶跟充滿清涼感，有橙色、粉紅兩款可以選。

2.famzon EVA White Smoot跟鞋

日本品牌famzon的白色跟鞋，可以自由更換鞋跟，換上不同造型、顏色的跟，就會變成另一種風格，讓你彷彿得到一雙新鞋。

【春日香氣】

1.Dalla 陽光倒影室內香氛瓶

香氣也要隨季節變化，台灣品牌Dalla的陽光倒影室內香氛瓶，將每日早晨窗邊灑落的陽光化作溫暖氣味，擺在家中能聞到陣陣白茶與茉莉花香，讓你感受滿滿療癒。

2.JD SCENT 滾珠香水油 | 2 P.M. 靜謐之島

除了在家中擺上香氛，出門也要自帶香氣。JD SCENT的滾珠香水油小巧好攜帶，塗在身上不只能享受香氣，還能滋潤肌膚。靜謐之島香氣以柑橘為前調，帶出迷人的薰衣草香，後調則是木質香。

【保養神器】

1.NUEVA Torche 超溫感三效音波洗臉儀

保養神器讓懶女人也能閃閃動人，超溫感三效音波洗臉儀集結深層洗淨、導入、按摩等多功能，讓你的臉部被好好呵護。

2.A80 PARIS 納米熱能梳

納米熱能梳讓你輕鬆擁有健康、柔順的髮絲，它有恆定溫度設置、離子產生器、冷觸感梳齒設計…，可以牢牢鎖住水份，保持柔順、光澤，給你沙龍級的修護。