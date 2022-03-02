巴黎時裝周／YSL招牌煙裝變「長」了　「極致粹黑」比裸露更性感

記者王則絲／外電報導

SAINT LAURENT 2022秋冬女裝大秀於巴黎時裝周首日登場，創意總監Anthony Vaccarello本季以聖羅蘭先生特別喜歡的「裝飾藝術Art Deco」作為主調，透過服裝本質和輪廓重申聖羅蘭巴黎高級時裝的純正血統。本季沒有多餘的顏色，運用「極致粹黑」來達成YSL獨有的性感韻味，品牌標誌性的煙裝也在此變了調，一舉進化成加長版的禮服造型。

▲創意總監Anthony Vaccarello執掌的SAINT LAURENT 2022冬季女裝系列。（圖／品牌提供，以下同）



SAINT LAURENT 2022冬季女裝系列中瀰漫著裝飾藝術的激進風格和銳氣，這裡的裝飾藝術並不是指令人眼花的複雜裝飾手法，而是在兩次世界大戰之間流行於國際，受現代風格影響，多面向融合、混雜而成，主張機械化的美。

另外Anthony Vaccarello還從英國作家南西庫納德（Nancy Cunard）汲取靈感，其大膽的著裝態度引領當時風潮，於本季重現她果敢無畏的精神，致敬這位20世紀反種族主義的先驅。

▲SAINT LAURENT 2022秋冬女裝上寬下窄的花瓶雕塑剪裁設計。



SAINT LAURENT 2022秋冬女裝開秀造型為一套巨大的墊肩雙排扣外套，包裹著銀色緞光的窄禮服，帶出了貫穿本季猶如雕塑花瓶一般，上寬下窄的剪裁廓形，西裝外套、大衣以立領方式穿出氣勢，上裝份量感則讓模特兒們更誇張的展示纖細下半身，走起台步看似搖搖欲墜卻是十分曼妙飄逸的姿態。

▲模特兒們以立領方式穿著大衣、外套，焦點皮草單品。



全系列幾乎都以「極致粹黑」完成，佐以少數棕色、淡沙色的單品，相比以往，本季覆蓋身體的布料顯得厚重些，裸露的設計不多，卻透過黑色與輪廓變化照樣帶出性感。柔軟的織物花朵別在連衣裙和外套上，增添一絲浪漫情懷。

▲少數非黑色造型，以及外套、洋裝上的花朵裝飾。



此外，人造皮草亦是重要元素，品牌招牌煙裝則是在本季變調，順著身形加長的設計，化身為高級禮服。對比優雅服裝，飛揚跋扈的珠寶元素如銀、金和青銅鑄成的堆疊式手鐲，霸氣碰撞窈窕綽約的身姿曲線。

▲化身為禮服的煙裝，以及本季搶眼的疊戴金屬手環。



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