8招「不花錢秘訣」讓妳輕鬆變美　素顏也有好氣色！

記者李薇／綜合報導

很多人都覺得自己化妝才好看，但真正厲害的是做到完美的內在調理，讓自己素顏也可以擁有好氣色，以下擁有許多內在調理的方式，可以從現在開始做，幫助自己打造出完美的狀態，即使素顏也不會讓人覺得氣色很差。

1.吃紅棗、桂圓

每天吃幾顆紅棗、桂圓乾，可以幫助身體補氣養血，也可以在煲湯的時候多放幾粒，長時間堅持下來可以讓氣色變得很好，但建議在醫生的建議下補充，每天不要吃太多，以免太補。

2.常吃煮熟的蕃茄

番茄裡面還有豐富的穀胱甘肽，可以抑制黑色素生長，達到抗氧化的效果，夏天到了也不容易變黑，可以常常補充。

3.每天吃一勺黑芝麻、堅果類

每天吃一勺黑芝麻可以幫助頭髮變得又黑又有光澤，同時堅果類裡面含有眾多的膳食纖維、礦物質，可以為身體補充所需要的營養，打造出健康、有活力的基底。

4.戒糖

建議愛吃甜的女孩可以戒糖或是少吃糖，可以避免肌膚老化加快、皮膚黯淡無光，少攝取不但有助於養肌，身體的狀態也會變得更加輕盈，對瘦身效果很強。

5.堅持運動

適當運動可以幫助肌膚變得更加緊緻，而且加速血液循環，更是讓氣色變得更加優秀，絕對是想擁有完美狀態的最佳解法。

6.蜂蜜＋檸檬水

檸檬富含豐富的維生素C，可以幫助身體達到抗氧化、美白的效果，搭配好的蜂蜜更有養顏美容的功效，同時可以增強免疫力，對身體很好。

7.熱水泡腳

晚上睡覺前使用熱水泡腳，可以幫助身體血液循環，促進新陳代謝，維護身體正常運行，同時可以幫助後續睡覺更加容易入睡，避免失眠。

8.不要熬夜，早睡早起

熬夜對身體只有壞處沒有好處，長時間熬夜會讓身體黑色素沉澱，不僅會加速變黑，還會讓器官、肌膚衰老，只有早睡早起，才能保持身體健康。