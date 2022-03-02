10款「保濕神器」每40秒賣出一瓶、10倍濃萃靈芝來頭超大！

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

保濕精華可以說是一年四季都少不了的單品，因為肌膚隨時都需要保濕補水，才能維持在最好的狀態，以下特蒐10款最近新出的保濕單品，不但可以帶給肌膚滿滿的活力，還可以帶來細緻光澤，增加後續底妝服貼度。

LA MER 超能修護精華露，100ml、售價3,900元



奇蹟活凝金萃＋萊姆茶萃取、超導水凝膜科技、賦活發酵複合物構成了全新的超能修護精華露，類似水狀的質地可以幫助肌膚保濕潤澤，重現澎潤彈力，能為肌膚灌注水潤能量，賦予新生。

倩碧 水磁場多酵活水精華露，200ml、售價1500元



擁有精華級成分的ㄒ水磁場多酵活水精華露，能幫助缺水的肌膚快速注入水分、爆水潤澤，再由內而外透亮發光。由皮膚科醫師研發的它，100%無香精香料，並且透過1200次敏感性測試，早晚安心使用、安心養肌，敏感肌不怕。

品木宣言 DR.WEIL青春無敵靈芝光潤機能水，200ml、售價1500元

10倍濃萃靈芝、微分子蕈菇激活精萃、玻尿酸加上Plantmunity Technology™ 植萃防禦科技，可以幫助肌膚抵抗外在刺激，同時舒緩保濕，重現年輕穩定的肌膚狀態，舒緩泛紅，強健肌底。

茱莉蔻 玫瑰活膚露2022花霧賦活限量版，100ml、售價1350元



蘊藏大馬士革玫瑰、法國玫瑰、犬薔薇、百葉薔薇以及重瓣玫瑰5大高效補水能量，以獨家「菁質萃取技術」將活機玫瑰完整提煉、封存，優雅喚醒疲累肌，給予無比柔嫩的補水滋養，綻放透亮輕潤美肌，注入活力與滿滿精華。

ELEMIS 海洋膠原新生精華，15ml、售價3200元

植物中萃取溫和獨特「類視黃醇（植萃類A醇）」的成分，能改善細紋、修護紫外線對皮膚的傷害、淡化斑點等，同時又不傷害肌膚，敏感泛紅膚質都能使用，與招牌海洋膠原明星成分 「粉紅糰扇藻」結合，滴管式設計精準用量，一滴讓肌膚活化新生、找回柔滑細緻的觸感。

KORRES 希臘優格舒緩精華液，30ml、售價1,590元

高濃縮的希臘優格舒緩精華液，能夠快速滲透肌膚底層，層層釋放希臘優格的好菌，由內而外修護受損肌，建立穩定的肌膚防禦屏障，同時給予48小時補水的續航力，更重要的是回穩肌膚狀態，增強肌膚防禦力，才能在換季時刻保有水嫩健康肌。

蘭芝 水酷修護保濕精華，50ml、售價1,650元

全球每40秒賣出一瓶的「零負評小水精」水酷修護保濕精華，不但歷年獲得眾多知名女星青睞代言，像是金裕貞保養肌膚就少不了它，也是每個韓妞此生必定擁有過的保濕精華，全新第7代升級更是提升6倍保濕力，為肌膚速效補水，一整天水潤有感，肌膚含水量立即，一抹爆炸水能量。

DR. BARBARA STURM舒緩精華，30ml、售價7,500元

濃縮的DR. BARBARA STURM舒緩精華，它重新平衡了減弱敏感與回防屏障、巧妙調停，將肌膚引回正常的運作機制，再予以補充角質成長環境所需環境，所有膚質不適時皆適用，同時做到補水保濕，讓肌膚水嫩透亮。

AQUALABEL 健康浸透化妝水（清爽），220mL、售價400元

以日本純淨水為根本，結合嚴選四季植物，傾盡全力打造而成，添加「發酵胺基酸」，能深層浸透補水，純淨溫和無添加：無香料、無酒精、無色素、無礦物油，只給肌膚需要的！2022年就用純淨極簡的保養，體會完全吸收的浸透感，提升健康的肌膚力，讓肌膚從肌底自然透出潤澤淨亮感。

reveel 美朵魔力露，50ml、售價2,980元

此款精華液噴霧，可以當作補水與膠原蛋白噴霧，隨時隨地補充使用，同時也能當作定妝，讓妝後肌膚不只服貼、更為膨盈Q彈。小小一罐裡面蘊含滿滿高親膚性的膠原胜肽、可溶性膠原蛋白分子和天然保濕因子，能迅速在想要的部位補充膠原蛋白和水分，快速填滿肌膚儲水效能。