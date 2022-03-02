【廣編】奢華腕錶Bell＆Ross夥拍GRID Legends　啟動電玩賽車遊戲

【廣編特輯】

圖、文／Bell & Ross提供

自1994年創業至今的Bell & Ross，近年積極投入賽車運動並出任Alpine F1® Team一級方程式車隊指定時計，體現雙方對精密機械，速度及設計的熱情。今年又開拓新領域，出任極盡刺激的《GRID Legends》電玩賽車遊戲指定時計夥伴，負責計算車手的圈速時間及分段時間；此外，《GRID Legends》角色栩栩如生，眼尖的玩家可以見到〈Driven to Glory〉劇情中Valentin Manzi戴著Bell & Ross BR03-92BLACK MATTE腕錶出賽。

Codemasters品牌總監John Merchant表示：「Bell & Ross是頂級性能表現的象徵，與《GRID Legends》賽車遊戲的精神呼應，能建立夥伴關係實在榮幸。我們由〈Driven to Glory〉的合作到確立指定計時夥伴關係，將兩大品牌連結起來，期望遊戲推出後可以構思更多新意為玩家提供更刺激體驗。」

Bell & Ross創辦人兼行政總裁 Carlos Rosillo表示：「《GRID Legends》是具有歷史意義的電子遊戲，與Bell & Ross一樣不懈力創新，為玩家帶來精彩的虛擬賽車體驗。Bell & Ross創立以來致力在賽車場上大展身手，與《GRID Legends》的卓越機械性能的理念不謀而合。今日雙方結盟，Bell & Ross蓄勢待發馳騁於虛擬賽車世界，寫下品牌與賽車運動結緣的新一頁。」