fb ig video ETtoday search mobile

「愛睏臉史努比」手提袋、錢包超厭世！拎去上班根本心情寫照

>

實習記者吳昀庭／綜合報導

《PEANUTS》漫畫主角史努比以呆萌模樣擄獲大批粉絲，近期他們與日本品牌OPAQUE.CLIP合作，推出一系列「愛睏臉史努比」新品。只見史努比、查理布朗等角色眼睛瞇成一直線，露出快睡著的表情，完全是上班族的每天去工作的心情寫照，超適合帶這系列的手提袋、零錢包去上班。

▲史努比愛睏臉包。（圖／翻攝自store.world.co.jp）

▲OPAQUE.CLIP推出「愛睏臉史努比」聯名系列。（圖／翻攝自store.world.co.jp，下同）

日本品牌OPAQUE.CLIP的史努比聯名以「愛睏臉」為主題，做成手提袋、零錢包、票卡夾、抱枕等小物。手提袋和零錢包都是角色大頭造型，有黑、白史努比、查理布朗、糊塗塌客四種款式，每一隻都閉上眼睛，看起來超愛睏，配上垂垂眉毛、一條線的嘴巴，流露出一股厭世感，非常符合上班族每天的心情。

▲史努比愛睏臉包。（圖／翻攝自store.world.co.jp）

▲史努比愛睏臉包。（圖／翻攝自store.world.co.jp）

票卡夾也是愛睏主題，一款是史努比在紅色狗屋上打瞌睡，另一款是查理布朗躺著講電話講到睡著。抱枕則有「趴睡史努比」和「躺著的查理布朗」兩款，長條形抱起來很舒服，也可以墊著當午睡枕頭，有它們陪你睡覺，一定可以一夜好眠。還有一款白色大提袋也很Q，上面有史努比睡覺相關的小漫畫。

▲史努比愛睏臉包。（圖／翻攝自store.world.co.jp）

▲史努比愛睏臉包。（圖／翻攝自store.world.co.jp）

▲史努比愛睏臉包。（圖／翻攝自store.world.co.jp）

另外，日本迪士尼商店為了慶祝3月2日「米妮日」，與JILL by JILL STUART推出一系列米妮包款。「白色米妮托特包」造型簡單，兩旁的荷葉邊皺褶、閉眼米妮吊飾，幫它增添了可愛感。

▲史努比愛睏臉包。（圖／翻攝自store.world.co.jp）

▲JILL by JILL STUART的白色米妮托特包。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp，下同）

另一款「粉紅蝴蝶結包」非常少女，以醒目的蝴蝶結，配上小小的水鑽米妮，小巧尺寸適合背去郊遊。淡粉色托特包和皮夾優雅大方，上面有像珠寶一樣的米妮裝飾。

▲史努比愛睏臉包。（圖／翻攝自store.world.co.jp）

▲史努比愛睏臉包。（圖／翻攝自store.world.co.jp）

►拜託別再下雨！「晴天娃娃扭蛋」、史努比小吊飾祈求好天氣

關鍵字：

史努比, snoopy, peanuts, 包包, 零錢包, 抱枕

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

長相很普卻是萬人迷　研究發現，他們都有一種特徵

長相很普卻是萬人迷　研究發現，他們都有一種特徵

大器晚成的3大星座！TOP 1最狠最能吃苦，當然會邁向成功

大器晚成的3大星座！TOP 1最狠最能吃苦，當然會邁向成功

超神準！網暴紅「養什麼寵物」心理測驗，秒測你的理想對象

超神準！網暴紅「養什麼寵物」心理測驗，秒測你的理想對象

無印良品「莫蘭迪灰綠」托特包爆紅！　高顏值＋氣墊設計超勸敗 「吃完就睡」超NG！網揭一天最容易發胖的「5個時間點」 皮膚科醫師曝「春季容易過敏」5原因！　加碼6招預防護膚小秘訣 日本知名造型師教整理衣櫥4大秘訣　衣服顏色竟有「最佳比例」 準爆！「一回家會先做什麼」心理測驗，秒測你的「發財潛力」 8款「精品水桶包」火到不行！CHANEL牛仔布實在太美、FENDI出鏡率超高 巴黎時裝周／LOEWE「時空定格洋裝」大玩錯視！氣球胸圍、紅唇馬甲超搶鏡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面