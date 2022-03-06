「愛睏臉史努比」手提袋、錢包超厭世！拎去上班根本心情寫照

實習記者吳昀庭／綜合報導

《PEANUTS》漫畫主角史努比以呆萌模樣擄獲大批粉絲，近期他們與日本品牌OPAQUE.CLIP合作，推出一系列「愛睏臉史努比」新品。只見史努比、查理布朗等角色眼睛瞇成一直線，露出快睡著的表情，完全是上班族的每天去工作的心情寫照，超適合帶這系列的手提袋、零錢包去上班。

▲OPAQUE.CLIP推出「愛睏臉史努比」聯名系列。（圖／翻攝自store.world.co.jp，下同）

日本品牌OPAQUE.CLIP的史努比聯名以「愛睏臉」為主題，做成手提袋、零錢包、票卡夾、抱枕等小物。手提袋和零錢包都是角色大頭造型，有黑、白史努比、查理布朗、糊塗塌客四種款式，每一隻都閉上眼睛，看起來超愛睏，配上垂垂眉毛、一條線的嘴巴，流露出一股厭世感，非常符合上班族每天的心情。

票卡夾也是愛睏主題，一款是史努比在紅色狗屋上打瞌睡，另一款是查理布朗躺著講電話講到睡著。抱枕則有「趴睡史努比」和「躺著的查理布朗」兩款，長條形抱起來很舒服，也可以墊著當午睡枕頭，有它們陪你睡覺，一定可以一夜好眠。還有一款白色大提袋也很Q，上面有史努比睡覺相關的小漫畫。

另外，日本迪士尼商店為了慶祝3月2日「米妮日」，與JILL by JILL STUART推出一系列米妮包款。「白色米妮托特包」造型簡單，兩旁的荷葉邊皺褶、閉眼米妮吊飾，幫它增添了可愛感。

▲JILL by JILL STUART的白色米妮托特包。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp，下同）



另一款「粉紅蝴蝶結包」非常少女，以醒目的蝴蝶結，配上小小的水鑽米妮，小巧尺寸適合背去郊遊。淡粉色托特包和皮夾優雅大方，上面有像珠寶一樣的米妮裝飾。

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