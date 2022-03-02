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巴黎時裝周／Jisoo學院風看秀！DIOR科技外套會發熱、爆款包全進化

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▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2022 秋冬時裝系列揭曉 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

結合科技與時尚是DIOR 2022 秋冬時裝系列重點，本次品牌女裝創意總監 Maria Grazia Chiuri與義大利新創公司實驗室合作，將Bar 外套注入高科技灰色網眼材質，甚至還有調節身體濕度的效果，秀上出現一系列科技運動風單品相當前衛。同時，全球品牌大使BLACKPINK成員Jisoo也飛往巴黎看秀，身穿一套學院風格紋裙成為亮點。

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲與義大利新創公司實驗室合作 。（圖／品牌提供）

Maria Grazia Chiuri打造2022 秋冬時裝系列聚焦古今，秀場以16 至 19 世紀女性肖像畫裝飾，模特兒緩緩走上伸展台，揭開身體與服裝之間的互動關聯，很有神秘感。此次特別著重科技功能性，從開秀第一套造型便能得知，一件佈著發光線條的連身衣，神秘勾勒出身體曲線，其實有著維持身體恆溫的功能。另透過D-Air技術，將原版 Bar 外套的剪裁結構轉變為能調節身體濕度且視需求增溫的系統。

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲強調功能性，刺繡與科技針織布料結合 。（圖／品牌提供）

為強調功能性，刺繡與科技針織布料、防水布、尼龍和喀什米爾羊毛搭配，可以發現溫柔的透視薄紗裙剪裁中，加入了類似盔甲與墊肩的裝飾，「柔中帶剛」很有實穿性。迪奧先生肖像被運用在大衣圖案上，有叛逆致敬的意味。

模特兒拎著新進化的手袋單品Dior Bobby 、Book Tote出場，加入了刺繡印花細節，使其多了女性柔美氛圍，而鞋款則出現運動元素的低跟鞋，Roger Vivier為DIOR設計的1950年代鞋款，遇上護踝織帶構建出搶眼輪廓，並與帥氣的重機皮革手套相呼應。

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲Dior Bobby 、Vibe等包款配件進化。（圖／品牌提供）

BLACKPINK成員Jisoo、Anya Taylor-Joy、Rihanna都受邀巴黎會場觀看DIOR 2022 秋冬時裝系列大秀，Jisoo以熟悉的披肩長髮搭配學院風格紋裙裝，搭配Lady Dior手袋，畫面十分唯美。

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲Jisoo、Anya Taylor-Joy、Rihanna都受邀看DIOR秀 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

巴黎, 時裝, DIOR, 2022 , 秋冬

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