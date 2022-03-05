情侶同居就像踩地雷？4招維持感情熱度　偶爾還是要約會一下

實習記者施至真／綜合報導

在愛情價值觀開放的時代，情侶同居已經算不上是禁忌話題，當兩人的感情進入穩定期後，不少人會開始計畫共築愛的小窩。然而，聽起來甜蜜的同居生活，其實暗藏可怕地雷，除了適應生活磨合問題，還要面臨新鮮感消失的種種問題，今天就來盤點4項同居地雷以及解決辦法。

▲許多情侶，同居後反而出現感情裂痕。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash，下同）

＃作息時間不同

兩人一起生活後，不似往常約會只需要在固定的時間、地點見面，隨之面臨的問題像是：下班時間不同，不知道該不該等對方一起吃晚餐，或是隔天要早起開會，但另一半卻在熬夜追劇等等。雖然不是故意打擾對方的休息時間，但長久下來，兩人的作息差異也容易變成引起紛爭的起因。

＃衛生習慣不同

還記得學生時代最常和室友爭吵的衛生問題嗎？可別以為過了學生時代就不會再遇到，事實上除了作息問題外，情侶間不同的衛生習慣，才是對另一半「幻想破滅」的主要關鍵，畢竟誰都沒辦法忍受家裡髒衣隨處扔，或是便當廚餘放著不整理。

▲作息和衛生習慣是同居後最常爭吵的事。

＃沒有個人空間

結束忙碌一天，最希望回家後能有安靜的個人空間，來放鬆疲勞的身心，不論看影片、打遊戲、逛網拍，甚至閉目養神都好，然而同居後可能為了配合另一半的需要，必須打起精神回應對方的熱情，而無法好好釋放情緒。

＃生理需求不同

春宵一刻值千金，同居前你們可能會很期待每個能夠大戰幾十回合的夜晚，然而同居之後，這樣的激情就會隨著加班、工作疲倦、作息不同而逐漸減少。為了避免面對性事產生分歧，可以先針對問題好好溝通，千萬不要因為「求愛」遭拒，而引發砲火。

住在一起後，便意味著情侶間的相處時間變長，需要共同解決的問題也隨之增加，為了保持愛情魔力，除了一起製訂生活公約，還要保留一些交往初期的小情趣和驚喜，才能適時激起愛的火花，為你們的感情保溫，4招解決辦法，同居前先來拜讀。

＃制定生活公約

為了快速度過磨合期，除了適應並配合對方的生活習慣之外，制定一些生活公約，也能讓同居生活更快步入軌道，例如：清潔問題、花費支出、布置品味等，都需要好好討論，才能找到彼此都滿意的平衡點。

＃尊重彼此的習慣

除了訂定生活公約，尊重彼此原有的習慣也很重要，像是從作息時間到飲食習慣都大不相同，更不用說衣服誰來洗誰來晾、馬桶蓋要不要放下來等等的芝麻小事，唯有尊重彼此習慣，才能讓兩人生活更加和諧。

＃每日保有獨處時間和空間

上面提到，不想因為自己的疲憊而澆滅另一半的熱情，然而，即使感情再好的情侶，也都需要留給自己一段修復身心靈的時間，不論是放鬆追劇、沉浸在電玩遊戲，亦或是逛網拍和朋友聊天都好，適當給予對方獨處的時間及空間，才是感情長久的關鍵。

＃保留生活儀式感

同居後，就連出門約會都犯懶？沒錯，不少情侶在同居後，會因為兩人的相處時間大幅增加，而少了熱戀期的無話不談和悸動感，就連出門約會或盛裝打扮都嫌麻煩。其實只需要保留一些兩人之間的小情趣或儀式感，就能為感情快速加溫，例如：出門前的深情擁抱、睡前親吻，或是預約一間兩人都喜歡的餐廳，都能保留一些小小的儀式感。

▲適時製造一點生活情趣，才能讓感情更長久。

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