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哈根達斯櫻桃小丸子可愛到爆炸！　IKEA芋頭霜淇淋也開賣

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▲哈根達斯,ＩＫＥＡ,小丸子。（圖／品牌提供,翻攝SOGO百貨官方粉絲頁）

▲哈根達斯推出櫻桃小丸子聯名系列，想收藏399元起。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期冰淇淋可愛彈大爆發，美國哈根達斯（Häagen-Dazs）推出櫻桃小丸子聯名第二波，把劇中人物做成冰淇淋盒，超可愛的神態每個都讓人想秒收！無獨有偶的IKEA也推出旗下霜淇淋芋頭限定口味，在網路上引發討論，還有網友呼叫「芋頭控集結！」一句準備開吃啦！

▲哈根達斯,ＩＫＥＡ,小丸子。（圖／品牌提供,翻攝SOGO百貨官方粉絲頁）▲哈根達斯,ＩＫＥＡ,小丸子。（圖／品牌提供,翻攝SOGO百貨官方粉絲頁）

▲超可愛的小丸子包裝，讓人捨不得吃啦。（圖／翻攝SOGO百貨官方粉絲頁）

哈根達斯近期與櫻桃小丸子合作聯名二波，將迷你杯變的超級可愛！最新推出的「限定版櫻桃小丸子迷你杯三入組」，外盒有超可愛的造型盒，打開就是療癒心靈的冰淇淋，根本就是甜蜜聖品啊！角色包括小丸子、花輪與野口超近拍，口味則分別為草莓、淇淋巧酥與比利時巧克力，售價399元想搜集很可以！

▲哈根達斯,ＩＫＥＡ,小丸子。（圖／品牌提供,翻攝SOGO百貨官方粉絲頁）

而內含超可愛小丸子黃色提袋組合也有販售，包括櫻桃小丸子黃色造型保冷袋、迷你杯三入組與家庭號品脫（946ML）冰淇淋1個，家庭號口味可任選，售價1,288元。另外別忘記去年底推出的櫻桃小丸子蛋糕也仍持續販售中喔，7吋售價2,480元也太可愛！

▲哈根達斯,ＩＫＥＡ,小丸子。（圖／品牌提供,翻攝SOGO百貨官方粉絲頁）

▲哈根達斯,ＩＫＥＡ,小丸子。（圖／品牌提供,翻攝SOGO百貨官方粉絲頁）

IKEA「鎮店之寶」霜淇淋近期也推出「芋見幸福」新口味，從名稱上就知道用芋頭做主打，淡紫色的芋頭顏色，意外很有春天氣息，名字也取的剛剛好（反正白色情人節就要到了），價格也是平易近人，花20元就能享受小確幸，無怪乎在網路上許多網友標註朋友要一起去嚐鮮。

▲哈根達斯,ＩＫＥＡ,小丸子。（圖／品牌提供,翻攝SOGO百貨官方粉絲頁）▲哈根達斯,ＩＫＥＡ,小丸子。（圖／品牌提供,翻攝SOGO百貨官方粉絲頁）

而網友針對「芋見幸福」霜淇淋的發言也很逗趣「芋頭不能出現在火鍋，但是可以成為甜點」、「一直以來我都是支持IKEA的，可你不能這麼恣意妄為呀」、「想小時候雜貨店都會有賣保麗龍盒裝的芋頭冰，芋頭真的很可以」都有網民按讚支持。

關鍵字：

哈根達斯, 櫻桃小丸子, IKEA, 霜淇淋, 芋見幸福, 芋頭

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