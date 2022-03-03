「香奈兒禮盒」4款爆款一次收齊！這些迷你包CP值最高、裝可愛就夠

文／美人圈

呼叫小香迷！繼先前的「白色迷你包禮物盒」之後，2022年Chanel再度推出限量「金色迷你包珠寶盒」，一次將香奈兒N°5香水、口紅包、珍珠球迷你包收齊，絕對是今夏時尚迷必收的奢華珍藏！

香奈兒推出奢華「金色迷你包禮盒」！N°5香水、口紅、珍珠球造型迷你包一次擁有

CHANEL 2022 Gift Box真的太有看頭！！這次以奢華金色為主題，推出包含N°5香水瓶造型的硬殼包、珍珠球造型晚宴包、11.12迷你金色硬殼口蓋包，以及最抓住小編眼球的口紅造型迷你包，能給予心愛的唇膏一個最奢華的家。

▲香奈兒三件式化妝盒，價格店洽。（圖／香奈兒）

另外珠寶盒本身也以奢華金色呈現，點綴香奈兒經典菱格紋、雙C鎖扣，完全就是一個極致奢華的代名詞，光是有這咖珠寶盒就超值了。

▲香奈兒三件式化妝盒，價格店洽。（圖／香奈兒）

香奈兒三件式珠寶盒目前已在台灣上市，價格需店洽，喜歡的小香迷可要好好把握機會啦！

2022高CP值迷你包推薦1：香奈兒 牛仔印花腰帶包

覺得金色迷你包太難以下手？沒關係！香奈兒其實還有一款隱藏版「牛仔印花腰帶包」默默熱銷中，不只包身點綴菱格紋，就連皮穿鍊腰帶也以雙C Logo當作鎖扣，處處展現香奈兒高級質感，重點是價格還5萬元有找，真的是實屬難得的甜甜價小香呀！

▲香奈兒 牛仔印花腰帶包，NT$ 48,300。（圖／Chanel）

2022高CP值迷你包推薦2：DIOR 迷你 SADDLE 肩帶小袋

DIOR SADDLE馬鞍包可說是品牌萬年不敗系列，這回化身迷你包，宛如被哆啦A夢縮小燈照到一樣顯得格外精巧細緻，點綴上金屬「D」形馬蹬吊飾，又增添幾分復古韻味，無論肩背、斜背或手提都是100分的時髦百搭。

▲DIOR 迷你 SADDLE 肩帶小袋，NT$31,500。（圖／DIOR）

2022高CP值迷你包推薦3：CELINE TRIOMPHE帆布超迷你心型包

CELINE最近根本是瞄準少女心來著！繼愛心迷你包之後，這回又推出了更精巧的超迷你愛心包，以平滑小牛皮革製成，拿在手上的手感就是高級呀！不只能裝可愛，日常所需的卡夾與唇膏還是能輕鬆放入的，還2萬元有找，真的是無敵欠收呀！

▲CELINE TRIOMPHE帆布超迷你心型包，NT$17,500。（圖／CELINE）

2022高CP值迷你包推薦4：BAPE X COACH 22 經典 SIGNATURE 緹花托特包

BAPE X COACH聯名系列來勢洶洶！經典 SIGNATURE 緹花托特包融合潮流猿人元素，將紐約時尚態度與東京的大膽叛逆風格兩相結合，真的是時尚態度滿滿，加上粉嫩的配色又特別搶眼，讓你揹在路上直接成為街道上最亮眼的女孩。

▲BAPE X COACH 22 經典 SIGNATURE 緹花托特包，NT$21,800。（圖／Coach）

2022高CP值迷你包推薦5：SAMO ONDOH Bbul Bag 牛角包

韓國設計師品牌Samo Ondoh首爾溫度，幾年以黑馬之姿席捲各大社群平台，就連泫雅、孝淵也被瘋狂圈粉，現在品牌更以豐盛多彩的水果籃為創作靈感，推出一系列適合春夏的新色包款，橢圓結構的Bbul bag牛角包兼具迷你包特質與立體幾何包型，搭配繽紛卡士達黃、薄荷綠配色，讓人一看就覺得心裡捎來一絲春意，時髦又不失質感！

▲SAMO ONDOH Bbul Bag 牛角包，NT$4,170。（圖／SAMO ONDOH）

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