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包．開箱／FENDI 經典法棍變圓了！全新「Cookie曲奇包」4種粉嫩色太燒

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▲FENDI 2022春夏女裝系列Cookie手袋 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

FENDI 2022春夏女裝系列在創意總監 Kim Jones帶領下，更加綻放出五彩光芒，本季結合插畫家 Antonio Lopez畫作，為許多單品加入肖像靈魂。《ET FASHION》也搶先直擊店上，發現一顆隱藏版Fendi Cookie手袋，超小巧外觀根本人見人愛！

2022春夏女裝系列靈感來源於插畫家 Antonio Lopez

▲FENDI、 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲FENDI、 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲FENDI、 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲插畫家 Antonio Lopez所手繪的品牌 logo 圖案 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

春夏時節與繽紛的插畫創作本身就是靈魂伴侶，作為Kim Jones 在 FENDI 所發表的第二個時裝系列，翻閱品牌的典藏檔案之際，偶然發現了插畫家 Antonio Lopez所手繪的品牌 logo 圖案，因此成為本季的靈感來源。包括悠然的筆觸、女性側顏或是肖像畫作，一躍而上奶油色長袍和絲質襯衫，甚至品牌經典Baguette 與Peekaboo 包上。

隱藏版Cookie手袋

▲FENDI、 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲FENDI、 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲FENDI、 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲「Cookie」迷你手袋是Baguette外觀上的再進化 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

熟悉品牌的時尚迷一定知道Baguette 法棍包，本季「Cookie」迷你手袋的外型也與Baguette相當神似，只不過扁長的輪廓變成了圓弧形狀，然而中央的FF Logo與翻蓋細節卻依舊讓人著迷，透過小巧的手柄細節輕鬆拎上手，也可調整肩帶作為腋下包使用，背法非常多元。雖然在秀上幾乎看不到Cookie的蹤影，但是可愛程度勢必成為爆款，也提供了淺粉色、藍色、白色與黑色選擇，滿足春夏日常搭配。

Cookie手袋容量實測

▲fendi 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲fendi 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Cookie其實很能裝 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

別看Cookie小廢包似乎裝不下太多東西，但實測後發現內在容量其實很驚喜，這次直接裝入了iphone手機、卡夾，甚至連墨鏡也收納在其中， 搭配上精緻的金色內襯，一手掌握非常剛好。另外，因歸類於迷你手袋，所以價格也並非高不可攀，台幣5萬元內就能夠入手。

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關鍵字：

包開箱, FENDI, 2022春夏, Cookie

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