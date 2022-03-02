營養師教3招破解「假全麥麵包」！更多油鹽糖、不健康還易胖





▲營養師教小秘訣分辨真假全麥麵包。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

不少人喜歡吃全麥麵包，因為覺得全麥麵包比一般麵包較為健康，但你知道你吃的可能是「假全麥」嗎？知名營養師高敏敏就指出，其實不少市售的全麥麵包並不是真正的全麥（全粒粉）製作，而是用白麵粉再回添麩皮製作出來的，反而吃下更多油、鹽、糖、添加物！她就分享3招小秘訣教你挑對全麥、吃得更健康。

高敏敏表示，一整粒小麥的構造包含3大部分，包含佔85%的胚乳，是一般白麵粉主成份；佔12.5%的麩皮，在小麥最外層，是纖維最多的部分；佔2.5%的胚芽，是維生素、礦物質 營養最高的部分。衛福部也曾兩度修正「全穀產品宣稱及標示原則」，全穀麵包全部依此比例，要佔整個麵包配方總重量51% (含)以上，才能叫「全麥」。

真正的全麥原料分為以下2種，要使用這兩種原料之一製作的全麥麵包，才是真的全麥麵包！

＃全粒粉：用真正的小麥原粒磨成，台灣較少見，價格高且保存期短。



＃全麥粉：把胚乳＋麩皮＋胚芽仿照天然比例混合還原，目前較常見此種原料。

而市面上的「假全麥」則是用一般白麵粉＋麩皮做成「看起來健康」的麵包，但實際上卻少了最珍貴的胚芽，更可能多了焦糖色素、糖漿、添加物...等。

了解了真全麥後，高敏敏也進一步分享破解假全穀麵包秘訣，3招吃對全麥更健康。

1.買有成分標示的產品



全麥麵包的原料要有「全麥粉」，若是小麥麩皮、麥粉或麵粉居多，可合理懷疑全麥比例不高。

2.全麥口感較粗、不細緻



不要想追求軟嫩、細緻好吃，又是全麥。

3.每天至少有一餐吃全穀飯



不一定要執著全麥麵包，糙米飯、燕麥飯、十穀米也都是健康穀物。

高敏敏也提醒，其實麵包不是不能吃，而是要量力而為的吃，比如說正餐都吃的很健康、很「規矩」，均衡不油膩，那下午嘴饞吃一顆麵包，晚餐少吃飯、多吃菜，這樣是可以的。

但如果早餐吃麵包、下午也吃麵包，每天都要吃一兩顆麵包，甚至把麵包當正餐，那就不太好，因為麵包含有大量碳水化合物，除了可能導致變胖，也會讓人更沒精神。如果真的想吃，推薦搭配鮮乳、優酪乳、豆漿一起享用，獲取更全面的營養。

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