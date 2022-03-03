43歲孫芸芸挖背禮服洩S曲線　釣出楊謹華、曾馨瑩狂讚「太逼人」

記者王蓁蓁 / 台北報導

SAINT LAURENT 2022冬季女裝大秀在巴黎時裝周登場登場，身為「隔空嘉賓」的孫芸芸，搶先在IG曬出一組惹火美背照，穿著SAINT LAURENT黑色天鵝絨洋裝，背後大膽以挖空方式呈現，毫無贅肉的性感S曲線，通通在鏡頭前一覽無遺，惹來明星好友楊謹華大呼「腰瘦」，連郭台銘夫人曾馨瑩也狂讚「這太逼人了」！

▲孫芸芸穿著SAINT LAURENT天鵝絨鑲綴YSL水鑽洋裝出鏡。（圖／翻攝IG@aimeeyunyunsun）

近日孫芸芸接連在社群Po出擺拍美照，只見她保養得宜的驚人臉蛋與身材，讓網友們再度讚嘆：「一點都不像孩子的媽」、「完全看不出43歲」，只見她以一頭浪漫的微捲長髮，穿著SAINT LAURENT天鵝絨鑲綴YSL水鑽洋裝出鏡，緊身剪裁瞬間勾勒出螞蟻腰身，完美展露毫無贅肉的惹火身材，整套最奪人眼球的挖空設計，更是讓她從側面一路辣到美背，背後吊掛的YSL水鑽配飾也輕鬆成為穿搭亮點，完全不用再另外配戴飾品，最後腳踩黑色厚底長靴收尾，遊走在性感與個性之間。

▲孫芸芸大膽運用Pose展現撩人姿態。（圖 / 翻攝IG@aimeeyunyunsun)

畫面中，孫芸芸更直接面對鏡子貼在牆壁擺拍，大膽運用Pose秀出S曲線，下一秒又直接跪躺在地，展現極致撩人的姿態，讓螢幕前的粉絲鼻血狂流，而她雙手抬起的側面照，也順勢曬出大面積肌膚，隨興就營造滿滿火辣氣場。

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