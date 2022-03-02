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「玩具總動員爆米花桶」影迷必收藏！名場景精華全收錄、還能發光

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記者王則絲／台北報導

你也是動畫電影《玩具總動員》的粉絲嗎？這部陪伴了我們將近三十年光景的系列電影，足稱是跨世代的經典。近日東京迪士尼宣布將推出全新設計的「玩具總動員爆米花桶」，以巨大的底片外型打造，不只集結四集電影的名場景精華在上頭，還能點燈發光！叫影迷們怎能不心動？

▲東京迪士尼玩具總動員爆米花桶。（圖／翻攝自東京迪士尼官網）

▲東京迪士尼推出「玩具總動員爆米花桶」。（圖／翻攝自迪士尼官網）

《玩具總動員》電影於1995年推出第一集、1999年推出第二集、2010年推出第三集，2019年則再度帶來令人驚豔的第四集，至今27年過去，從小時候看到現在都長成壯年了，玩具總動員依然是許多人心目中最愛的卡通電影。

這回日本東京迪士尼預告將於3月31日起，推出「玩具總動員爆米花桶」，採用復古底片膠卷的造型設計而成，上頭集結了《玩具總動員》1～4集的名場景精華，每一張都能勾起滿滿的片段回憶，像是機台中的三眼怪、帶著胡迪翱翔的巴斯光年、第四集裡陰陽怪氣的恐怖娃娃阿本⋯⋯。

▲東京迪士尼玩具總動員爆米花桶。（圖／翻攝自東京迪士尼官網）

▲東京迪士尼玩具總動員爆米花桶。（圖／翻攝自東京迪士尼官網）

▲《玩具總動員》名場景。（圖／劇照）

仔細看還會發現上蓋模仿底片的孔洞，是以三眼怪的形狀呈現，背帶上則是佔滿了綠色小兵，每個細節都藏有小驚喜，感覺得出十分用心，更厲害的是，還可以點亮整個爆米花桶，從內而外透出的溫暖黃光，讓這些經典劇照變得更加生動可愛了！「玩具總動員爆米花桶」共推出焦糖和鹹味奶油口味，想收藏的影迷們，不妨趁早開始尋找代購。

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關鍵字：

迪士尼, 東京迪士尼, 玩具總動員, 玩具總動員爆米花桶, 爆米花桶

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