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10條「精品手鍊」今年必敗！Rosé同款、HERMES迷你Kelly兩萬內入手

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文／美人圈

手鍊是精緻女孩不可或缺的飾品配備，更有為穿搭畫龍點睛的效果！2022大牌也推出許多新款，小編就收集了10款「精品手鍊」要來分享給大家！包括CELINE、DIOR、LV、CHANEL、TIFFANY&CO.、HERMES、VCA等...還有APM這款三千內就能入手！趕緊來看今年必敗的手鍊款式吧！

2022新款「精品手鍊」推薦：CELINE TRIOMPHE SWIVEL手鐲

CELINE這款手鐲以金色黃銅製成，綴上金幣吊飾，搭配標誌性的立體凱旋門標誌，簡約又實搭、高級感十足，戴上它氣質歐膩就是妳！

▲精品手鍊。（圖／美人圈）

▲CELINE TRIOMPHE SWIVEL手鐲，NT$18,500。（圖／小紅書＠Celine、CELINE）

2022新款「精品手鍊」推薦：CHANEL 手鏈

CHANEL 2022春夏新款太燒！這款手鏈由銀色金屬製成，以多邊形立牌設計，搭配立體雙C LOGO上滿滿水晶，低調奢華！CHANEL小吊飾也極具巧思，奢華感滿滿。

▲精品手鍊。（圖／美人圈）

▲CHANEL 手鏈，NT$23,100。（圖／CHANEL）

2022新款「精品手鍊」推薦：DIOR PETIT CD 手鏈

DIOR這款新出的「PETIT CD手鏈」也是熱門款式！採用金色調金屬製成，中間綴有鋪鑲白色水晶的「CD」標誌，搭上白色樹脂珠和星形吊飾，完美的點綴手環，戴起來造型感滿分！

▲精品手鍊。（圖／美人圈）

▲DIOR PETIT CD 手鏈，NT$17,000。（圖／DIOR）

2022新款「精品手鍊」推薦：Tiffany & Co Tiffany Knot 雙排鉸鏈手鐲

Tiffany & Co的Knot系列時常出現在明星藝人的穿搭照中，其中這款更是超火紅的ROSÈ同款！手鐲綴以端盤繞的Tiffany Knot經典圖案，象徵著人與人之間連繫的力量。整體以18K黃金製成，再以人手拋光，讓手鐲閃耀出光芒，戴上它真的超耀眼呀！

▲精品手鍊。（圖／美人圈）

▲Tiffany & Co. Tiffany Knot 雙排鉸鏈手鐲。（圖／Tiffany & Co.）

2022新款「精品手鍊」推薦：LV BLOOMING 水晶手鏈

LV這款「Blooming水晶手鏈」別具當代風格！以金色金屬製成，層疊的鏈帶以金色Monogram花卉圖案與水晶點綴，中間飾有LV Circle標誌吊飾，每個細節都超別緻。這款很適合出席重要場合佩戴，能為整體穿搭帶來加強重點的效果！

▲精品手鍊。（圖／美人圈）

▲LOUIS VUITTON BLOOMING 水晶手鏈，NT$20,200。（圖／LOUIS VUITTON）

2022新款「精品手鍊」推薦：HERMES 迷你Kelly雙圈手鐲

愛馬仕這款手鍊是以經典Kelly包元素呈現！選用Swift小牛皮製成，綴上鍍金迷你Kelly鎖扣，細節相當精緻。還推出了多款顏色能選擇，讓愛馬仕迷們能輕鬆將Kelly隨身帶著走。

▲精品手鍊。（圖／美人圈）

▲HERMES 迷你Kelly雙圈手鐲，NT$17,136。（圖／HERMES）

2022新款「精品手鍊」推薦：Van Cleef & Arpels Sweet Alhambra手鏈

VCA以四葉幸運圖案聞名啊！這款手鍊以黃K金製成，搭上白色珍珠貝母，精緻又簡約。戴起來也相當氣質優雅，是一年四季都百搭的精品手鍊。

▲精品手鍊。（圖／美人圈）

▲Van Cleef & Arpels Sweet Alhambra手鏈，NT$39,300。（圖／Van Cleef & Arpels）

2022新款「精品手鍊」推薦：GUCCI 愛心吊墜手鏈

GUCCI這款純銀手鏈，以愛心吊墜設計，刻上花紋及GUCCI字樣LOGO，鏈條上還綴有雙G標誌，整條手鏈都充滿細節，任何風格都能輕鬆駕馭！

▲精品手鍊。（圖／美人圈）

▲GUCCI 愛心吊墜手鏈，NT$11,426。（圖／GUCCI）

2022新款「精品手鍊」推薦：LOEWE 紋銀 Anagram 手鍊

LOEWE新款的老花手鍊美哭！以鍍銠紋銀製成，搭配Anagram花絲立方體，及圓環和橫槓開合，上手精緻又時髦，小編私心大愛這款啊！

▲精品手鍊。（圖／美人圈）

▲LOEWE 紋銀 Anagram 手鍊，NT$25,000。（圖／LOEWE）

2022新款「精品手鍊」推薦：APM 字母吊牌可調節手鍊

APM是來自南法摩洛哥的知名時尚珠寶品牌，主打時髦又不退流行的設計，重點是價格也很合理！這款「字母吊牌可調節手鍊」，能選擇代表自己的字母款式！以925銀製成，加上白色氧化鋯石點綴，不僅閃耀又百搭，三千有找的價格絕對要收。

▲精品手鍊。（圖／美人圈）

▲APM 字母吊牌可調節手鍊，NT$2,500。（圖／APM）

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

精品, 手鍊, 飾品, CELINE, DIOR, LV, CHANEL, TIFFANY&CO

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