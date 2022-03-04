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8款「精品水桶包」火到不行！CHANEL牛仔布實在太美、FENDI出鏡率超高

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文／美人圈

水桶包一直都是精品超夯入門款，不僅外型時髦好搭，容量更是實用耐裝！近期大牌也推出許多新的款式，小編今天整理了8款「精品水桶包」來推坑大家！包括CHANEL、YSL、CELINE、LV、LOEWE....等，每一款都超生火！

2022爆款「精品水桶包」推薦：CHANEL 水桶包

CHANEL在2022春夏前導系列，推出了一系列牛仔手袋，而這款水桶包也引起話題，圓圓的包身，還做有抽鬚設計，搭配色彩繽紛的CHANEL字樣印花，充滿了活潑感！鏈條是以藍色皮革搭配金色金屬，整體搭配實在太美！簡約的白色系穿搭配上它，直接畫龍點睛，還帶有滿分的休閒感！

▲精品水桶包。（圖／美人圈）

▲CHANEL 水桶包，NT$124,100。（圖／CHANEL）

2022爆款「精品水桶包」推薦：CHANEL 水桶包

春夏前導系列還有這款，以小羊皮製成的水桶包，是由精緻的黑色菱格紋融入金色鍊條設計，搭配琺瑯材質的雙C LOGO，實在美得不像話啊！還貼心附上長、短揹帶，能任意變換揹法，絕對是一年四季都能帶出場的美包！

▲精品水桶包。（圖／美人圈）

▲CHANEL 水桶包，NT$151,700。（圖／CHANEL）

2022爆款「精品水桶包」推薦：YSL LE MAILLON 水桶包

YSL全新一季也亮相了這款水桶包，以柔軟小羊皮製作，加入絎縫菱格紋設計，包身前配有標誌性鏈條鎖扣，揹帶則以鍊條和皮革肩帶組成，整個包看上去既隨性又不失優雅，真的超時髦！除了經典黑色外，還有白葡萄酒色可選購。

▲精品水桶包。（圖／美人圈）

▲YSL LE MAILLON 水桶包，NT$71900。（圖／YSL）

2022爆款「精品水桶包」推薦：CELINE BUCKET 手袋

CELINE 2022早春系列推出的包款都超燒！其中這款水桶包更是火到不行，以平滑小牛皮製成，搭配大大的凱旋門浮雕LOGO，不僅精緻又簡約，容量也非常夠裝，一共推出了黑色和焦糖棕色，兩色都非常百搭，你PICK哪一款呢？

▲精品水桶包。（圖／美人圈）

▲CELINE BUCKET 手袋，NT$72,000。（圖／CELINE）

2022爆款「精品水桶包」推薦：LOUIS VUITTON BELLA

LV這款Bella水桶包以Mahina小牛皮製作，袋身綴有Monogram打孔通花圖案，還附有圓形零錢袋，手袋則配備編織手柄及可拆式、調節長度的皮革肩帶，無論當作手提包、肩背包都是滿分的時尚百搭！銀灰色、貝殼粉這兩色，揹上身都超級仙！

▲精品水桶包。（圖／美人圈）

▲LOUIS VUITTON BELLA，NT$128,000。（圖／LOUIS VUITTON）

LV的Bella水桶包還有「月光女神」的美名！在包內放入手電筒，包身上的Monogram打孔通花會透出光來，真的美翻！小紅書博主利用投影光拍照，馬上拍出大片，真的太好看啦～有入手這款包的姐妹快試試！

▲精品水桶包。（圖／美人圈）

▲LOUIS VUITTON BELLA。（圖／小紅書＠VCjessica）

2022爆款「精品水桶包」推薦：BURBERRY 皮革水桶包

BURBERRY這款水桶包實在可愛到令人想尖叫！以義大利揉製皮革打造，復古的棕色搭配銀色TB標誌，柔和立體版型實在令人愛不釋手，設有提柄及可拆式揹帶，包內空間也很夠裝，高顏值與實用兼具，5萬有找的價格很值得入手啊！

▲精品水桶包。（圖／美人圈）

▲BURBERRY 皮革水桶包，NT$41,500。（圖／BURBERRY）

2022爆款「精品水桶包」推薦：LOEWE 水桶包

LOEWE這款水桶包共推出三色，包括黑、焦糖棕及酪梨綠，令人選擇障礙大爆發。包身以光滑小牛皮製成，飾有LOEWE字樣金屬壓花，開扣上皆印有經典老花，每個細節都迷人！喜歡簡約百搭包款的女孩們，選這款準沒錯！

▲精品水桶包。（圖／美人圈）

▲LOEWE 水桶包，NT$53,000。（圖／LOEWE）

2022爆款「精品水桶包」推薦：FENDI MON TRESOR

FENDI這款水桶包真的出鏡率超高！以小牛皮製作，採抽繩開合設計，印有FF經典印花浮雕，搭配FENDI標誌造型金屬裝飾，每一處都超精緻！提供一長一短可拆卸肩帶，能有多種揹法選擇。可愛小巧的包身，可輕鬆放入口紅、錢包和手機等必需品，難怪獲得許多時尚迷的芳心呀！

▲精品水桶包。（圖／美人圈）

▲FENDI MON TRESOR，NT$59,000。（圖／小紅書＠五彩糖糖子）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

精品, 水桶包, 包包, CHANEL, YSL, CELINE, LV, LOEWE

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